El restaurante de Málaga que sirve una de las mejores frituras de toda la provincia: en plena línea de playa y con su propio Solete de la Guía Repsol

Una de las mejores frituras de toda Málaga, que incluso ganó la edición de 2025 del Concurso de Fritura Malagueña, se encuentra en un restaurante a pie de playa que tiene su propio Solete de la Guía Repsol. Se trata de La Plata Casa Matilde, un chiringuito de cocina tradicional mediterránea situado en Benajarafe, en la Axarquía, que se ha convertido en un referente de la gastronomía de la Costa del Sol.

Mientras que este año el premio del Concurso de Fritura Malagueña organizado por la Academia Gastronómica de Málaga ha ido a parar al restaurante La Mariscá, en su pasada edición, la de 2025, este galardón fue para La Plata Casa Matilde.

Una fritura malagueña sobresaliente frente al mar en Málaga

"La fritura malagueña es sobresaliente, con un rebozado ligero y crujiente, aceite limpio y una cocción precisa que conserva la jugosidad", señala la Academia Gastronómica de Málaga sobre La Plata Casa Matilde, situado a apenas 20 kilómetros de Málaga capital que ofrece una experiencia gastronómica "auténtica" frente al mar.

De ese modo, su exquisitez culinaria parte de la elección de sus pescados frescos traídos cada jornada, con los boquerones, salmonetes, sardinas, gambas, calamares y cigalas como sus mayores tesoros y su fritura malagueña como principal emblema.

Salmonetes, espetos y productos frescos de la huerta en Benajarafe

"Los salmonetes fritos son una delicia, y el espeto de sardinas, preparado en una parrilla especial que evita atravesar el pescado, es excepcional por su sabor y textura. También destacan la pata de pulpo a la parrilla y las gambas a la plancha, blancas o rojas, de gran calidad", recalca la academia.

La frescura de sus platos se encuentra también en sus verduras y hortalizas, cultivadas la mayoría de ellas en su propia huerta. "La Plata Casa Matilde destaca por su fritura impecable, el uso de ingredientes de calidad frescos y su gran ambiente, que en ocasiones incluye música en directo", añade al respecto la academia.

Solete de la Guía Repsol y platos fuera de carta en este chiringuito

Además, asegura que su fritura, sus espetos y los platos de mar son "un ejemplo perfecto de la gastronomía de la Costa del Sol".

Una calidad que le ha llevado a ganar su propio Solete de la Guía Repsol, que afirma que este es un chiringuito perfecto para "quien prefiera un gazpachuelo malagueño o quien apueste por un gran pescado de lonja a la sal". Y advierte: "Ojo a los fuera de carta".

Ensaladilla, pulpo a la brasa y arroz caldoso con carabinero en Málaga

Un negocio del que recomienda su famosa fritura y sus pescados a la plancha, al espeto y fritos, así como distintos platos como la ensaladilla rusa de la casa con base de alioli y atún, las setas shiitake con puré de patatas, jamón ibérico de bellota y huevo, las berenjenas con miel de caña o el pulpo a la brasa con base de patatas a lo pobre y salsa brava suave.

Junto a estos platos aconseja probar el timbal de salmón ahumado, relleno de tartar de aguacate con cebolla, huevo y pepinillo, acompañado de una base de mayonesa de mostaza suave y mezclum de brotes verdes, así como el arroz caldoso con carabinero y el chivo al ajillo.

Pescados, mariscos y arroces desde 13 euros en Benajarafe

Y es que este restaurante destaca por su amplia variedad de pescados y mariscos, disponibles desde 13 euros, con especial importancia de sus boquerones, almejas salteadas, calamares, rosada, quisquillas, salmonete, rape, mero, calamaritos fritos, tataki de atún y tartar.

Además, en este entorno resaltan también sus arroces, disponibles desde 24 euros, como arroz caldoso con carabinero, paella de la casa, paella vegana, paella de marisco, paella ibérica con jamón 100% bellota, arroz negro o fideuá con langostinos.

Carnes, postres y horario de La Plata Casa Matilde

Los amantes de la carne también tienen sitio en este establecimiento, con distintos cortes desde 20 euros, como chuletillas de chivo lechal malagueño, chivo al ajillo, secreto ibérico, solomillo de ternera o entrecot.

Y para completar la comida, cuentan con una amplia variedad de postres desde 6 euros, como natillas de la casa, flan de huevo casero, coulant de chocolate con helado, brownie de chocolate, tarta de chocolate blanco y frambuesas, tarta de queso al horno y hojaldre relleno de manzana con helado, entre otros.

Este chiringuito se puede visitar en el kilómetro 263 de la carretera de Málaga de Benajarafe, de domingo a jueves, de 12.30 a 23.00 horas, y viernes y sábado, de 12.30 a 00.00 horas.