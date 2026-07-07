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Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: "El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución para la acuicultura"

Los ensayos realizados con lisas muestran mejoras en la composición nutricional del pescado y abren nuevas vías para aprovechar una especie invasora cuya expansión preocupa a los científicos

Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA, destaca las propiedades de las algas asiáticas

Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA, destaca las propiedades de las algas asiáticas / L. O.

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Adrián Torres Postigo

La macroalga invasora asiática Rugulopteryx okamurae sigue su expansión por el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborá. Sin embargo, una investigación desarrollada por la Universidad de Málaga revela una posible utilidad para esta especie Los peces alimentados con piensos elaborados a partir de esta especie invasora presentan un microbiota intestinal más diversa y una mayor presencia de ácidos grasos poliinsaturados beneficiosos para la salud humana.

Los ensayos se realizaron con lisas, una especie capaz de incorporar algas a su dieta. Pero la elección de esta especie no fue casual. Según explica el biólogo y coordinador del proyecto Salvador Arijo: “La lisa es un animal que en Málaga no tiene mucha afinidad para el consumo, pero tiene una carne excelente, una carne rica en omega 3". Además, observaron indicios de una mejor respuesta inmunológica en los ejemplares alimentados con el nuevo pienso. "No solamente se las comen, sino que su estado inmunológico parece que está activado".

Del problema ambiental al pienso

El trabajo nació con una idea sencilla: buscar una utilidad para una biomasa que cada año obliga a retirar toneladas de algas del litoral. La idea era aprovechar una especie cuya retirada genera costes y, al mismo tiempo, buscar alternativas para la alimentación en acuicultura. "Tenemos un recurso que ahora mismo genera un problema eliminarlo y, por otro lado, tenemos un problema también en la acuicultura europea porque necesitamos alternativas al uso de piensos de pescado. La alternativa podría ser el uso de esta alga".

Las conclusiones todavía no son definitivas. Las pruebas se han realizado con una única especie, el siguiente paso es comprobar si los mismos resultados se repiten en otros peces. "Lo hemos visto con una especie y una concentración muy concreta, y esto necesitamos otros estudios para ver su viabilidad a otras especies piscícolas. Hay que verlo también".

Además de su uso en alimentación animal, los investigadores estudian microorganismos capaces de degradar el alga y otras posibles aplicaciones biotecnológicas. “Ahora mismo hay un abanico bastante abierto de uso y de investigación sobre este alga”, aclara.

Un reto ambiental con difícil freno

Salvador también ve en estos trabajos una forma de aprovechar parte de los recursos que hoy se destinan a retirar el alga de playas y fondos marinos. “"Tú tienes ahí un recurso, tienes que estar gastando dinero público para eliminar esa alga y, sin embargo, no tienes ningún retorno".

La investigación llega en un momento en el que la expansión de la Rugulopteryx okamurae sigue preocupando a los científicos. La especie ya se ha extendido por buena parte del sur peninsular y continúa avanzando hacia nuevas zonas del Mediterráneo.

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Aun así, Salvador cree que el crecimiento de la especie seguirá siendo uno de los principales retos ambientales en el litoral mediterráneo durante los próximos años. “Aunque intentemos pararlo legalmente, ahora mismo la realidad nos está diciendo que su extensión está desbocada".

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