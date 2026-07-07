El sector turístico en Málaga exigirá a Vox ayudas directas para el emprendedor joven

Siguen las reacciones a la incorporación de Vox al Ejecutivo andaluz, con Manuel Gavira como futuro consejero de Turismo, entre otras responsabilidades autonómicas. Este lunes ha sido el turno para los portavoces de la hostelería, el segmento de los empresarios de playas, el principal portal de reservas de turismo rural en Andalucía o del presidente de la asociación de comerciantes del centro histórico de Málaga. La mayoría pone el acento en la necesidad de fortalecer el emprendimiento joven, lastrado por los precios altos en los alquileres, para preservar los negocios de «toda la vida» en las principales urbes.

Juanma Moreno firma con el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, el acuerdo de gobierno. / e.p.

Agradecimiento a la labor de Arturo Bernal

También coinciden todos ellos en subrayar la importante labor del malagueño Arturo Bernal al frente de la Consejería de Turismo, con especial énfasis en el crecimiento de Málaga como destino y del incremento de las contrataciones de personal, hasta alcanzar máximos históricos en el empleo turístico.

El portavoz de la patronal andaluza de hostelería, el también malagueño Javier Frutos, ha dado la bienvenida a Manuel Gavira y ha recordado que el incremento de recursos que en los últimos años se ha producido para fortalecer la «industria turística andaluza». A partir de ahí, para este presidente regional es importante «que todo lo que ha ido funcionando bien, en estos cuatro años, se siga manteniendo. Sobre todo, la parte del diálogo, esa gobernanza que ha funcionado. Pero estaremos encantados de recibir ideas nuevas que contribuyan a mejorar el turismo. Mantendremos la mano tendida siempre, dispuestos a colaborar».

Arturo Bernal posa en el expositor de Andalucía en Fitur 2026. / Álex Zea

Frutos ha agradecido explícitamente a Bernal, así como al resto de su equipo, «la buena sintonía y colaboración que hemos tenido en estos cuatro años. Queremos desearle lo mejor profesional y personalmente en el futuro», agrega con la confianza de que dentro de cuatro años «pueda hacerse un balance similar» cuando Gavira haya podido desplegar «sus nuevas iniciativas y proyectos» en la gestión de este importante pilar económico de Andalucía.

Por su parte, los dirigentes del portal Ruralidays.com, líder en turismo rural en Andalucía, también incidían en su reconocimiento público a la labor de Arturo Bernal al frente de la Consejería de Turismo: «Ha sido un periodo marcado por una colaboración público-privada sólida, que ha contribuido a la modernización y ordenación del sector turístico en nuestra comunidad autónoma».

Para el cofundador de este portal, Félix Zea, será importante que el nuevo equipo en la Junta «mantenga esa vocación de diálogo con el tejido empresarial, así como la continuidad de las políticas que han aportado estabilidad regulatoria en los últimos años. Como sector, nuestra prioridad es seguir contando con un marco normativo predecible y con canales de interlocución directa que permitan seguir avanzando en la profesionalización y competitividad del turismo rural andaluz».

Turistas y hostelería: un binomio a cuidar en Málaga. / Álex Zea

Los alquileres de los negocios, un problema

Además de la petición explícita de los colectivos de empresarios de playa, el presidente de la Asociación Centro Histórico Málaga, Rodrigo Bocanegra, apela a que la Junta trace en esta nueva etapa ayudas directas para fomentar el comercio tradicional y propiciar que los hijos puedan tomar el relevo a sus padres. «Los alquileres de los negocios de toda la vida han subido mucho y, si no se establecen estas medidas, seguirán muriendo establecimientos y abriéndose nuevos locales franquiciados, que generarán una pérdida de identidad de nuestros cascos históricos. Los propios turistas es lo que buscan, establecimientos con personalidad, que apuesten por la calidad y que nos distingan de otros modelos globales», concluye.