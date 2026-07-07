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Así será el servicio público de bicicletas que Málaga recupera: estará disponible las 24 horas del día y contará con 1.000 bicis eléctricas

La ciudadanía podrá hacer aportaciones al anteproyecto hasta el 18 de agosto

Las bicicletas estarán disponibles las 24 horas de todos los días del año y será necesario tener una edad mínima de 16 años

MLG 27-06-2025.-Varias personas utilizan patinetas y bicicletas en los carriles de bicis en la capital

MLG 27-06-2025.-Varias personas utilizan patinetas y bicicletas en los carriles de bicis en la capital / Álex Zea / LMA

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Montar en bicicleta en Málaga volverá a ser un servicio público. MálagaBici vuelve a la ciudad y recupera la titularidad pública, después de haber sido privatizada en 2021, con la novedad de que las bicicletas serán eléctricas.

Mil bicicletas disponibles

Tal y como recoge la memoria técnica, la puesta en marcha se hará por fases. En primer lugar, se pretende alcanzar hasta las 1.000 bicicletas eléctricas y las 100 estaciones y, más adelante, la memoria prevé ofrecer 2.000 bicicletas y 200 puntos de anclaje, que podrían incorporarse a partir del 2029 si se consideran necesarias.

Respecto a las condiciones técnicas, se determina que las bicicletas eléctricas operarán con motor de 250 W limitado a 25 km/h, equipadas con geolocalización, códigos QR de trazabilidad y bloqueo remoto.

Para garantizar el servicio durante los primeros 10 años, el Ayuntamiento pretende invertir un total de 6.640.638,18 euros, con una inversión plurianual entre los años 2026, 2027 y 2028.

¿Cuándo y cómo puedo usarlas?

Para acceder a ellas, los usuarios deberán hacerlo de forma digital mediante la aplicación móvil oficial, tarjeta ciudadana o plataformas de Movilidad como Servicio (MaaS).

Las bicicletas estarán disponibles las 24 horas de todos los días del año y será necesario tener una edad mínima de 16 años para utilizarlas.

De titularidad privada a pública

Desde su creación en 2012, el servicio de alquiler de bicicletas MálagaBici estaba gestionado por el Ayuntamiento. Durante su titularidad púbica, el servicio llegó a contar con hasta 50.000 usuarios activos, pero la pandemia significó un punto de inflexión que fue disminuyendo el uso de estas bicicletas.

En este contexto, el Ayuntamiento tomó la decisión de no renovar la concesión, pasando a ser un sistema privado sin estaciones fijas. Este modelo resultó más caro, llegando a costar más de 17 euros por hora, frente a las tarifas reducidas y media hora gratuita que ofrecía el sistema público. La decisión generó numerosas críticas al considerarlo como un modelo orientado al turismo que no era accesible para el uso cotidiano de los residents en la ciudad.

Aportaciones de ciudadanos al proyecto

El Consistorio ha informado de que los ciudadanos ya pueden presentar aportaciones al anteproyecto de reglamento de este servicio en el Portal de Participación Ciudadana. El plazo para que la ciudadanía, entidades y organizaciones realizen sus propuestas, permanecerá abierto hasta el próximo día 18 de agosto de 2026, a través de la citada plataforma, en la que se encuentra disponible para su consulta el texto íntegro de la propuesta normativa

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Posteriormente, será la Junta de Gobierno Local la que deberá aprobar el expediente, como paso previo a la aprobación inicial por parte del Pleno de la Corporación. A partir de ese momento, la propuesta será sometida a un periodo de exposición pública para que se puedan presentar alegaciones. Tras la resolución de las que pudieran recibirse, se procedería a la aprobación definitiva y a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

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