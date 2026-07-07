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Así serán las plazas-puente sobre el río Guadalmedina que critican los ecologistas: cinco nuevos espacios para unir las dos orillas de Málaga

Las futuras plazas-puente del río Guadalmedina contarán con forma de X, zonas de estancia, juegos y espacios verdes

Puente peatonal proyectado sobre el río Guadalmedina

Puente peatonal proyectado sobre el río Guadalmedina / GLORIA PÉREZ

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Las futuras plazas-puente del río Guadalmedina se convertirán en uno de los elementos más llamativos del gran proyecto de integración urbana impulsado por el Ayuntamiento de Málaga. Más allá de servir como pasos peatonales, estas estructuras están concebidas como auténticos espacios públicos sobre el cauce, pensados para pasear, descansar y conectar los barrios situados a ambos lados del río. Un ambicioso proyecto que unirá una de las vías principales que divide Málaga en dos, separando el centro con la zona oeste de la ciudad. Sin embargo, varios grupos ecologistas de Málaga han planteado serias dudas sobre su viabilidad. Las razones se encuentran en su coste (300 millones, aproximadamente) y en que mermarían la capacidad de desagüe del cauce del Guadalmedina. Pero, ¿en qué consiste este proyecto de los puentes-plaza?

El plan contempla la construcción de cinco plazas-puente entre el puente de Armiñán y Santo Domingo, integradas en un corredor verde que sumará más de 76.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y que pretende transformar el Guadalmedina en un nuevo eje de convivencia para la ciudad.

Plazas con forma de X para mejorar la conexión entre las dos riberas

Según el avance del anteproyecto elaborado por la ingeniería Esteyco, las plazas-puente tendrán una geometría en forma de X, un diseño que permitirá conectar las dos márgenes mediante recorridos diagonales y facilitar los desplazamientos peatonales desde distintos puntos.

Proyecto de integración urbana del río Guadalmedina

Proyecto de integración urbana del río Guadalmedina / L. O.

Esta configuración busca mejorar la permeabilidad entre ambos lados del río y evitar que las estructuras actúen como una barrera visual, permitiendo mantener el protagonismo del cauce dentro del nuevo parque fluvial.

Además de servir como conexión, cada plaza incorporará espacios de estancia para el descanso ciudadano, áreas de juego y zonas de encuentro, convirtiéndose en nuevos puntos de actividad en pleno centro de Málaga.

Cinco plazas repartidas entre Armiñán y Santo Domingo

La propuesta inicial prevé distribuir las cinco plazas-puente a lo largo del tramo urbano del Guadalmedina. En lugar de construir una única gran plataforma, el Ayuntamiento apuesta por tres plazas de menor tamaño entre los puentes de Armiñán y la Aurora, con el objetivo de generar más conexiones entre ambos márgenes y favorecer la integración del río con la trama urbana.

A ellas se sumarán otras dos plazas, situadas junto al actual puente de la Trinidad y a la altura de Santo Domingo, con superficies aproximadas de 1.300 y 1.400 metros cuadrados. En conjunto, estas actuaciones permitirán crear alrededor de 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público sobre el entorno del Guadalmedina.

Las plazas-puente no estarán concebidas únicamente como infraestructuras de paso. El proyecto las plantea como lugares donde permanecer, con zonas ajardinadas, mobiliario urbano y espacios destinados al ocio ciudadano.

Todo ello se integrará con el futuro parque lineal proyectado sobre el cauce, donde convivirán un canal de aguas bajas renaturalizado, vegetación autóctona, césped, acequias y áreas para la práctica deportiva. Estas actividades se desarrollarán sin instalaciones permanentes que puedan interferir en el comportamiento hidráulico del río durante episodios de lluvias intensas.

Así quedará el Guadalmedina tras las obras de integración urbana

Así quedará el Guadalmedina tras las obras de integración urbana / L.O.

Compatibles con la seguridad hidráulica

Uno de los principales retos del proyecto ha sido hacer compatible la transformación urbana del Guadalmedina con su función como cauce de evacuación de avenidas. Para ello, el Ayuntamiento plantea rebajar el perfil del lecho del río en aproximadamente 1,7 kilómetros, ejecutar dos saltos hidráulicos y eliminar obstáculos existentes, aumentando así la capacidad de desagüe y reduciendo el riesgo de inundaciones.

Este diseño permitirá mantener las condiciones de seguridad exigidas por la Junta de Andalucía y, al mismo tiempo, hacer posible la construcción de las plazas-puente sin comprometer el funcionamiento hidráulico del río.

Primeras obras previstas a partir de 2027

El Ayuntamiento ya ha licitado la redacción del proyecto constructivo de la primera fase, financiado conjuntamente con la Junta de Andalucía mediante una inversión de 2 millones de euros. La previsión municipal es que las primeras obras puedan comenzar en 2027. Esta fase incluirá la adecuación hidráulica del cauce y la construcción de uno o dos de los cinco puentes-plaza previstos, con el objetivo de mostrar el modelo que se extenderá posteriormente al resto del recorrido.

Noticias relacionadas y más

Las futuras plazas-puente se complementarán, en fases posteriores, con el soterramiento de los viales laterales del Guadalmedina para crear dos grandes bulevares que, junto al nuevo parque fluvial, configurarán uno de los mayores proyectos de transformación urbana de Málaga en las próximas décadas.

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