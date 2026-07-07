Vox buscará soluciones a la turistificación de Málaga, aunque da a entender que todavía no hay nada estudiado: "Es importante que respetemos el turismo"

Vox se ha sumergido de lleno en la vida política andaluza con un acuerdo de 150 medidas que constan por escrito en un comentado pacto de gobierno con el Partido Popular de Juanma Moreno. Manuel Gavira, que además de ser hasta ahora líder de la ultraderecha en Andalucía será vicepresidente de la Junta, tendrá en su recaudo, entre otras tantas carteras de relevancia, una de las consejerías clave en la vida económica de Málaga: la de Turismo.

Málaga y su Costa del Sol registraron en 2025 un nuevo récord en turismo. La provincia fue el destino elegido de más de 14,65 millones de visitantes y creció un 1,19% más que en el ejercicio anterior. Según el Balance Turístico de la Diputación, el impacto económico estimado que alcanzó este sector fue de 21.811 millones de euros y supuso un crecimiento en este apartado del 2,8%. La Consejería de Turismo no es una responsabilidad menor para una gran provincia como Málaga, pero por ahora la formación de Abascal ha dado a entender que no hay una estrategia avanzada para tratar de mantener en convivencia a los malagueños con la vida turística de la provincia.

"No" a la tasa turística

Según ha manifestado este martes Antonio Sevilla, parlamentario de Vox por la provincia, para su formación es "vital que el malagueño no se vaya de Málaga", aunque también que ese "motor económico tan importante como es el turismo se mantenga, se respete y se agradezca". Es sabido que Vox no cree en la creación de nuevos impuestos, así que, por lo pronto, solo dan a entender que su oposición a la implantación la una tasa turística en Málaga es rotunda y contundente. "Ese interés de los alcaldes por implantar la tasa turística demuestra lo mal gestores que son, porque no llegan a final de mes y quieren un impuesto nuevo para su gasto", ha criticado el también portavoz del partido.

Un acuerdo de "mínimos"

Sevilla no ha adelantado cuáles son las medidas que su formación prevé diseñar en materia turística y ha relegado la tarea a San Telmo. "Esas son las políticas que hay que ver y diseñar en acuerdo con la Consejería y el Ayuntamiento que tiene sus competencias", ha reiterado. De 150 medidas firmadas, solo cinco corresponden al apartado de "Cultura y turismo". Entre ellas están las de ampliar las inversiones dirigidas a la conservación y restauración del Patrimonio Cultural, reforzar las programaciones de los centros culturales en las provincias y promocionar la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos.

Preguntado por La Opinión de Málaga sobre la hoja de ruta que el futuro consejero de la Junta llevará a cabo en torno a la turistificación y las nulas alusiones en el pacto de gobierno al turismo en sí mismo, el parlamentario ha respondido que en ese acuerdo no se especifica ni se incluye "todo lo que se va a hacer" sino que es un pequeño tentempié de "unas propuestas y acciones que se irán hablando y se irán poniendo sobre la mesa". Sevilla ha expresado que este es "un acuerdo de mínimos".