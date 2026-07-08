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La Aemet activa el amarillo por calor y terral en Málaga: los municipios donde hará más calor

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La Aemet activa el amarillo por calor y terral en Málaga: los municipios donde hará más calor

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Málaga se enfrenta a varios días de calor intenso. Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Málaga hasta el jueves, incluido.

Toda la información, en la siguiente noticia. Más información

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