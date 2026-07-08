La Aemet activa el amarillo por calor y terral en Málaga: los municipios donde hará más calor

Málaga se enfrenta a varios días de calor intenso. Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Málaga hasta el jueves, incluido.

Los termómetros podrán alcanzar de forma local los 40 grados este miércoles en puntos del interior, especialmente en las comarcas de Antequera y Ronda, donde la Aemet mantiene el aviso por calor durante las horas centrales del día.

La jornada más sofocante en el interior de la provincia se espera este miércoles. En las comarcas de Antequera y Ronda, las máximas previstas rondarán los 39 grados, aunque localmente podrían llegar a los 40 grados. Entre los municipios donde se espera más calor figuran localidades del norte de la provincia como Alameda, Fuente de Piedra, Campillos o Villanueva de Algaidas.

El calor se traslada a la Costa del Sol y el Guadalhorce

El jueves, el aviso amarillo por calor en Málaga se desplazará hacia la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, donde estará activo entre las 13.00 y las 20.59 horas. En esta zona se esperan máximas de 37 grados, aunque en el interior del Guadalhorce los termómetros podrán alcanzar los 39 grados. Según la Aemet, se espera que las temperaturas máximas se alcancen en municipios como Cártama y Coín.

El terral en Málaga se mantendrá tanto el jueves como el viernes. Será a partir del viernes cuando "bajarán las temperaturas", según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.

"El sábado vuelve a entrar otra vez levante y ya bajaríamos a 32 grados de máxima, y se mantendría más o menos así el domingo", apunta Riesco sobre la evolución prevista para el fin de semana.

Últimos coletazos de la ola de calor

Estos serán los últimos coletazos de la segunda ola de calor del verano en España, que ha dejado avisos rojos, naranjas y amarillos por altas temperaturas en una quincena de comunidades autónomas.

La situación de calor extremo podría empezar a remitir a partir del viernes. “Lo más probable es que predominen los descensos de temperaturas, por lo que se podría dar por concluida la ola de calor”, ha señalado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. No obstante, esto no significa que las temperaturas vayan a dejar de ser altas en buena parte del país.

Recomendaciones ante el calor en Málaga

Ante este episodio de altas temperaturas en Málaga, la Aemet recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en espacios frescos siempre que sea posible y extremar la precaución en actividades al aire libre.

La atención debe ser mayor en el caso de personas vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o trabajadores expuestos al sol. También se aconseja hidratarse con frecuencia y evitar esfuerzos físicos en las franjas de mayor calor.