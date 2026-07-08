El aula matinal será más cara en Málaga: cuánto tendrán que pagar los padres a partir de septiembre

La Junta de Andalucía sube el precio del servicio de aula matinal de cara al curso 2026/2027. La medida afecta tanto a los colegios públicos como a las escuelas infantiles de primer ciclo y busca equiparar los precios en ambos niveles educativos.

Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la revisión se justifica por la evolución de los costes, que hace necesaria una actualización de las cuantías con criterios homogéneos. Se trata de la primera actualización de las tarifas de este servicio desde 2017.

Nuevos precios del aula matinal

Con esta modificación, el aula matinal en los colegios públicos malagueños - al igual que en el resto de centros andaluces- pasará a costar 1,82 euros por día, lo que equivale a 23,91 euros mensuales.

Para el alumnado de primer ciclo de Infantil, el aula matinal también se fija en 23,91 euros al mes, el mismo importe que para el resto de niveles educativos. El servicio de aula de tarde tendrá igualmente ese mismo precio. Hasta este curso, y desde 2017, el aula matinal costaba 17,51 euros al mes, con un precio diario de 1,33 euros. La subida será, por tanto, de 6,40 euros mensuales.

Subida en las escuelas infantiles

En el caso de las escuelas infantiles, el precio mensual del aula matinal subirá de 20,90 euros a 23,91 euros, lo que supone un incremento de 3,01 euros.

Hasta ahora, la tarifa del aula matinal se había mantenido sin cambios durante nueve cursos. A partir de septiembre, el nuevo precio supondrá un incremento del 36,6% en los colegios públicos. En las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la subida será más moderada, del 14,4%.

El precio del comedor no cambia

La actualización de tarifas no afecta al servicio de comedor escolar, que se mantiene en 5,54 euros diarios. Tampoco cambia el precio de las actividades extraescolares, que continúan en 17,51 euros por actividad.

Durante estos años, el comedor escolar sí ha registrado revisiones periódicas para adaptarse al aumento del coste de los alimentos y del propio servicio.

Las bonificaciones y gratuidades se mantienen

La Consejería ha aclarado que la actualización de los precios públicos no afecta a los supuestos de gratuidad ni a las bonificaciones ya establecidas. Estas ayudas, que dependen del ciclo educativo o del servicio concreto, se mantienen sin cambios.

Imagen de un comedor escolar / Agencias

Según los datos de la Junta, el 32% de los usuarios tiene gratuidad completa, mientras que hasta un 55% cuenta con algún tipo de bonificación en estos servicios.

En el caso de las escuelas infantiles, el precio del servicio educativo se mantiene en 240,53 euros mensuales como referencia. No obstante, la Junta financia actualmente la gratuidad del alumnado de dos años. Por ello, el mayor impacto económico para las familias se concentra en los servicios complementarios, especialmente en aquellos casos en los que no pueden acogerse a bonificaciones.

Ayudas para comedores escolares concertados

Junto a la revisión de tarifas, la Consejería de Educación ha convocado ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a los comedores escolares de centros privados concertados. El objetivo es facilitar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y favorecer la conciliación familiar.

La cuantía máxima de estas subvenciones asciende a 3.359.031 euros. Para esta convocatoria, el coste diario por usuario de comedor se ha fijado en 5,50 euros, IVA incluido. En el caso de los centros específicos de educación especial, esta cantidad se incrementa un 15%.

A estas ayudas pueden concurrir los centros docentes privados de educación especial y aquellos que cuenten con planes de compensación educativa. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 15 de diciembre de 2026, según la resolución publicada el pasado viernes en el BOJA.

Compensación económica para guarderías concertadas

El BOJA también recoge la resolución del departamento que dirige en funciones Carmen Castillo, en la que se establece la fórmula de compensación económica para las guarderías concertadas.

Estos centros de primer ciclo de Educación Infantil percibirán 115 euros por cada niño matriculado al término del periodo de formalización en el procedimiento ordinario para el curso escolar 2026-2027.

Además, se aplicarán compensaciones de 1.200 euros por cada unidad de 0 años, 1.300 euros por cada unidad de un año y 1.800 euros por cada unidad de dos años.

Esta compensación económica, pactada con el sector, tiene como objetivo dotar de liquidez a las guarderías concertadas desde el inicio del curso. El abono está previsto para septiembre de 2026.