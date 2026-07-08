Urbanismo
El Ayuntamiento de Málaga transformará la red de saneamiento de Santa Rosalía Maqueda para separar aguas residuales y pluviales
La intervención en Campanillas supondrá un coste de 828.745,86 euros y también renovará pavimentos y soterrará el cableado de telecomunicaciones
El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación el contrato de obras para la mejora del saneamiento en la barriada de Santa Rosalía Maqueda en el distrito Campanillas.
El proyecto, centrado en la separación de las redes de saneamiento y de pluviales, se llevará a cabo en el Pasillo de las Flores, en el tramo comprendido entre la calle Día y la instalación deportiva municipal de la Unión Deportiva Santa Rosalía Maqueda.
Redes de aguas residuales y pluviales
Para la separación de dichas redes, por un lado se proyecta una red de aguas residuales de 500 mm, que cuenta con capacidad suficiente para evacuar los sectores ubicados aguas arriba. Por otro lado, la actual red mixta se convertirá en una red de aguas pluviales, para lo cual se anularán las distintas acometidas domiciliarias que se conectarán al nuevo colector proyectado.
De este modo, se transformará la actual red de saneamiento en una de pluviales y se ejecutará una nueva red más cercana a las viviendas, a través de la renovación de distintas acometidas y de la ejecución de nuevas conexiones en los puntos de vertido.
Nuevo colector
Se contempla también la instalación de un nuevo colector, que se proyecta por el centro de la calzada del Pasillo de las Flores. Este recoge los distintos colectores transversales que intercepta, así como las acometidas domiciliarias existentes, proyectando pozos de registro en cada uno de estos puntos. Igualmente, se ejecutarán varios imbornales de recogida de agua de lluvia conectados a la red de pluviales en la que se transformará la antigua red de fecales.
Asimismo, se renovará la calzada y los pavimentos existentes en aquellas zonas donde sea necesario para mejorar laaccesibilidad. Esto responde a las afecciones producidas por las zanjas a ejecutar para implantar las nuevas infraestructuras.
Por último, también se prevé la eliminación del tendido aéreo existente en el cruce con la calle del Dia, el soterramiento del cableado aéreo de las redes de telecomunicaciones, así como la renovación del alumbrado existente en el Pasillo de las Flores.
El proyecto supone un coste de 828.745,86 euros (IVA incluido) y tendrá un plazo de ejecución de 6 meses.Las empresas interesadas en la ejecución de esta obra disponen de 20 días naturales para presentar sus ofertas.
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución