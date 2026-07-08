La Banda Municipal de Música ambientará el Cementerio Inglés este domingo con grandes obras de los siglos XIX y XX

El Cementerio Inglés de Málaga, uno de los núcleos de intercambio cultural e histórico más singulares de la Costa del Sol, acogerá el próximo domingo grandes composiciones musicales de los siglos XIX y XX. Concretamente, a las 20:00 la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga iniciará un concierto destinado a todos los públicos con entradas libres hasta completar el aforo.

En este sentido, las obras musicales guardan relación con el significado de su escenario. Fundado en 1831, el Cementerio Inglés se trata del camposanto protestante más antiguo de la España peninsular. Siendo un importante puente cultural entre España y Reino Unido, las obras que se tocarán serán españolas y británicas.

Grandes compositores

El programa recorrerá grandes obras del repertorio de Georg Friedrich Händel, Edward Elgar, Philip Sparke, Manuel de Falla, Teo Aparicio- Barberán y Juan Amador Jiménez. Bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, la Banda Municipal de Música ha diseñado un programa variado con el objetivo de interpretar diversas piezas de distintas épocas y estilos.

En una primera parte, se interpretará la pieza de Water Music de Händel, una de las figuras más importantes del Barroco europeo. Como curiosidad, esta obra fue creada para satisfacer al rey inglés Jorge I en una celebración organizada en el río Támesis en 1717.

Siguiendo con ello, se tocarán una serie de marchas bajo el título Pomp & Circumstance de Edward Elgar, considerado como uno de los grandes compositores británicos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Todo ello, para finalizar esta primera fase con To a New Dawn de Philip Sparke, elegida para el final, ya que esta ha sido escrita como una celebración de la esperanza, el progreso y los nuevos comienzos.

Selección de música española

Tras una pausa, el concierto continuará con una selección de emblemáticas obras españolas. Esta comenzará con El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, una de las figuras fundamentales de la música del siglo XX. Concretamente, se interpretará la suite número 2 compuesta por La Danza de los vecinos, Farruca del molinero y la Jota final que cierra. Después, el concierto continuará con la obra "Portraits of Spain" de Teo Aparicio-Barberán para acabar con el pasodoble de Ayamonte de Juan Amador Jiménez.

Con estas obras inspiradas en el paisaje y cultura que rodea el Cementerio Inglés, la Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga continúa acercando la música a la ciudadanía, siendo una de las agrupaciones más antiguas de España. En esta ocasión, vuelve al Cementerio Inglés, un lugar famoso por dinamizar la vida cultural malagueña, especialmente, durante los meses de verano.