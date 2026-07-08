"Ningún ciudadano debería vivir con miedo": la denuncia de los vecinos de Sacaba ante el asentamiento de caravanas en Málaga

El conflicto por el asentamiento de caravanas de Sacaba ha vuelto a poner de manifiesto el difícil equilibrio entre los problemas de convivencia denunciados por los vecinos y la falta de alternativas habitacionales que sufren decenas de familias que residen en la zona. Mientras el Ayuntamiento de Málaga mantiene el proceso de desalojo del solar, la asociación vecinal Los Sacabeños respalda la actuación municipal y asegura que la situación se había vuelto "insostenible".

En un comunicado firmado por su presidente, Fernando Rueda, la asociación afirma que los vecinos han sufrido amenazas cuando han intentado pedir respeto a quienes ocupan el espacio. "Lo más preocupante es que cuando los vecinos intentamos llamar la atención o pedir respeto, recibimos amenazas directas", señala el presidente.

Parking de autocaravanas en Sacaba Beach / ESPERANZA MENDOZA

Los vecinos alertan de problemas de seguridad

La asociación sostiene que durante los últimos años la convivencia se ha deteriorado notablemente y denuncia la aparición de situaciones que consideran especialmente graves. Según el comunicado, en la zona se han registrado incendios de vehículos, venta de drogas y presencia de armas de fuego, además de vertidos de aguas residuales, acumulación de residuos, ruidos, fiestas y altercados frecuentes.

Los residentes del barrio aseguran que una comunidad con décadas de historia ha pasado de ser un entorno tranquilo a convertirse en un lugar marcado por la preocupación constante. "Ningún ciudadano debería verse obligado a convivir con miedo en su propio barrio", afirman, al tiempo que agradecen al Ayuntamiento la decisión de intervenir antes de que la situación empeore.

El Ayuntamiento mantiene el desalojo

El Consistorio fijó el 7 de julio como fecha límite para abandonar la parcela situada junto al Camino de la Térmica, un terreno privado que durante años ha acogido centenares de caravanas y autocaravanas. La actuación, según el Ayuntamiento, responde a motivos de limpieza, salubridad y convivencia. Una vez despejado el solar, se instalarán elementos físicos para impedir el acceso de nuevos vehículos.

El Ayuntamiento también recuerda que la parcela está clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbanizable destinado a áreas libres y equipamientos, y que existe interés municipal en adquirir estos terrenos.

Un camping municipal como posible solución

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reconocido que la ciudad mantiene desde hace años un problema sin resolver relacionado con las personas que utilizan caravanas como residencia. Por ello, ha planteado la creación de un camping municipal de bajo coste que permita ofrecer una alternativa ordenada dentro del municipio.

El regidor ha explicado que el proyecto todavía no puede desarrollarse porque el Ayuntamiento no dispone del suelo adecuado, aunque ha insistido en la necesidad de encontrar una solución para quienes viven en caravanas por dificultades de acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, ha recordado que las playas son espacios públicos cuyo uso debe compatibilizarse con el disfrute de toda la ciudadanía.

Cartel de la Policía Local que anuncia el desalojo del parking de autocarvanas en Sacaba / ESPERANZA MENDOZA

Los residentes piden diálogo y una alternativa

Coincidiendo con la fecha prevista para el desalojo, más de un centenar de personas se concentraron en Sacaba para reclamar la paralización de la medida y exigir una negociación con el Ayuntamiento.

Los manifestantes levantaron una barricada simbólica y exhibieron pancartas con mensajes como "Queremos diálogo", "No somos delincuentes, vivimos aquí" o "Queremos una solución". En el asentamiento permanecían todavía alrededor de 60 caravanas, aunque muchas familias ya han abandonado la zona y se han desplazado hacia Guadalmar.

El portavoz de los residentes, Rafael Sanchís, explicó que las aproximadamente 140 personas que residían en Sacaba no rechazaban abandonar el lugar, pero reclamaban que el Ayuntamiento les indique dónde pueden instalarse.

"Quedamos el núcleo que trabaja y tiene un sustento, pero no capacidad para acceder a una vivienda", señaló, insistiendo en que no solicitan una casa, sino un espacio donde poder vivir legalmente mientras encuentran una solución definitiva.

La vivienda, en el centro del debate

El conflicto de Sacaba ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda en Málaga. Los residentes sostienen que la mayoría de quienes viven en caravanas son trabajadores que no pueden asumir el coste de los alquileres o de la compra de una vivienda.

Colectivos sociales como Un Techo por Derecho consideran que el desalojo debería ir acompañado de alternativas habitacionales, mientras distintas formaciones políticas han reclamado abrir una mesa de diálogo antes de ejecutar definitivamente el cierre del asentamiento.

Entre tanto, el Ayuntamiento mantiene que la intervención responde a razones de interés general y asegura que el proceso se está llevando a cabo "con la máxima delicadeza", tratando de compatibilizar la protección del entorno con la atención a la situación social de las personas afectadas.