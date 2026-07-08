Los cruceristas que vienen a Málaga quieren repetir: dan a la ciudad un 9,26 sobre 10

Málaga continúa reforzando su posicionamiento como uno de los destinos de cruceros mejor valorados del Mediterráneo, según se desprende del estudio 'Análisis del destino Málaga para el pasajero de crucero (2025)', elaborado por investigadores de la Universidad de Málaga y liderado por la Fundación Málagaport, que sitúa la reputación del destino en 9,26 puntos sobre diez y la satisfacción de los cruceristas en 9,51 puntos, los valores más elevados registrados en los últimos años.

El informe, basado en una muestra de 300 pasajeros de cruceros que visitaron Málaga durante 2025, concluye que la experiencia global del destino alcanza una valoración de 8,56 puntos sobre diez.

Este resultado se obtiene del análisis de diversos ítems, tales como la calidad de la restauración (9,27), la hospitalidad de los malagueños (9,06), la amplia oferta cultural y de ocio (8,82) y los servicios de información turística (8,73), han indicado en un comunicado.

A ello, precisan, hay que añadir las instalaciones portuarias (8,67) y la sostenibilidad ambiental y socioeconómica, ambas por encima del 8,6 sobre diez.

Por el contrario, el tráfico urbano y la percepción de saturación aparecen como los principales retos sobre los que seguir trabajando para mejorar la experiencia del visitante.

Por otro lado, han indicado que uno de los aspectos más relevantes del estudio es la fuerte relación existente entre la satisfacción del crucerista y la reputación del destino. Los investigadores constatan que una mejor experiencia genera una percepción más positiva de Málaga y aumenta significativamente la probabilidad de que el visitante vuelva a elegir la ciudad y la recomiende a su entorno.

De hecho, los pasajeros otorgan 9,22 puntos sobre diez a su intención de regresar a Málaga y 9,48 puntos a la de recomendar el destino, unos indicadores que evidencian la elevada fidelización que genera la ciudad entre este perfil de visitante.

Perfiles de pasajeros

El análisis revela también las diferencias entre los distintos perfiles de pasajeros: mientras el segmento de lujo concede mayor importancia a aspectos como la hospitalidad, el confort y la ausencia de saturación, los viajeros del segmento estándar valoran especialmente la sostenibilidad ambiental y la oferta de actividades disponibles.

Como principal novedad, la edición de 2025 incorpora un análisis retrospectivo de diez años de investigación sobre el turismo de cruceros en Málaga. Esta revisión confirma la evolución de la ciudad desde un destino emergente hasta convertirse en uno de los puertos de referencia del Mediterráneo, manteniendo de forma sostenida elevados niveles de satisfacción y reputación entre los visitantes.

El estudio pone de relieve también la resiliencia del destino tras la pandemia y la rápida recuperación del sector, alcanzando en 2024 y 2025 indicadores superiores incluso a los registrados antes del Covid-19.

El informe forma parte de la línea de investigación que el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga y la Fundación Málagaport desarrollan conjuntamente desde 2014 para analizar el impacto económico y social del turismo de cruceros en el Puerto de Málaga, generando conocimiento que contribuye a la planificación y mejora continua del destino.