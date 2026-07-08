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Dos detenidos en Málaga tras una discusión que acabó con uno de ellos pidiendo ayuda en el Parque de Bomberos

La disputa comenzó por el alquiler de una habitación que resultó estar ocupada y escaló con amenazas y la sustracción de un móvil

Coche de Policia Local

Coche de Policia Local / l.o.

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Dos individuos han sido detenidos en Málaga tras una disputa que generó la persecución de uno de los detenidos a otro que se refugió en el Parque de Bomberos de Martiricos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de julio, sobre las 15.00 horas, cuando una llamada a la Sala del 092 alertó de que un hombre estaba persiguiendo a otro. Efectivos de la Policía Local de Málaga acudieron al lugar, donde entrevistaron a las partes.

Pagó una habitación que estaba ocupada

Según el testimonio de uno de los implicados, el conflicto entre ambos individuos se habría iniciado días antes cuando uno de ellos alquiló una habitación al otro, por la que pagó una cantidad de dinero y recibió una llave a cambio. Sin embargo, al llegar a la misma, comprobó que ya estaba ocupada por otra persona, por lo que trató de ponerse en contacto con el arrendador sin éxito.

Días después, el afectado se encontró con el arrendador, al que reclamó el dinero entregado por no haber podido hacer uso de la habitación. En este momento, según el testimonio del detenido, éste respondió esgrimiendo una navaja contra él y profiriendo amenazas de muerte, por lo que el arrendatario reaccionó arrebatándole el teléfono móvil y emprendiendo una huida.

La persecución llegó al Parque de Bomberos

La persecución llegó hasta el Parque de Bomberos de Martiricos, donde buscó ayuda el perseguido. El otro individuo, que presuntamente iba con el arma blanca en la mano, la arrojó a unos setos cercanos del parque. Varios bomberos interceptaron a los dos hombres y los separaron hasta la llegada de los agentes, que pudieron localizar la navaja a escasos metros.

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Por estos hechos, uno de los implicados fue detenido por un delito de amenazas con arma blanca y el otro por hurto de teléfono móvil, siendo informados de forma inmediata del motivo de su privación de libertad y trasladados a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.

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