Los empresarios de Málaga proponen soluciones para mejorar la movilidad de la Axarquía: tercer carril reversible en la A-7 y mejoras en enlaces y accesos desde Rincón

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y las asociaciones empresariales de la Axarquía han mantenido este miércoles una reunión con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, para trasladarle distintas propuestas dirigidas a mejorar la movilidad entre la comarca, Málaga capital y su área metropolitana. Las patronales plantean la necesidad de "combinar actuaciones urgentes sobre la A-7" a corto plazo con "una planificación de infraestructuras a medio y largo plazo". Entre las medidas presentadas destaca el estudio de un tercer carril reversible en los tramos más congestionados de la autovía, junto a la mejora de enlaces y accesos, el refuerzo del transporte público, el desarrollo de nuevos itinerarios viarios y la conexión ferroviaria con la costa oriental.

La medida del tercer carril reversible podría complementarse, a su juicio, con mejoras en los enlaces y accesos más tensionados del corredor oriental, especialmente en el entorno de Málaga Este, El Palo, La Cala del Moral y Rincón de la Victoria.

Por parte de CEM han participado su presidente, Javier González de Lara, y la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general, Natalia Sánchez. También han asistido Javier López, gerente de la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN); José Antonio Villodres, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (ACERV), y Joaquín Castillo, vocal de Transporte y Comunicación; Javier Arcas, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (ACET), y su vicepresidente, Alberto Ramos; así como José Antonio González, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga (ACEV), y su vicepresidente, Francisco Santiago.

Las entidades han solicitado al subdelegado que estas propuestas sean trasladadas al Gobierno de España y estudiadas por los ministerios y organismos competentes para impulsar inversiones que "den respuesta a las necesidades actuales y futuras de la comarca".

Por su parte, Javier Salas, ha informado que el Gobierno va a impulsar diversos proyectos para que se recojan en los Presupuestos Generales del Estado dentro del Plan progreso de la provincia como Plan Málaga y ha solicitado al resto de partidos políticos que se sumen a la aprobación de estas cuentas. Además, pide al resto de administraciones y a la Junta de Andalucía que “aborden este reto de mejora de la movilidad, mejorando líneas de autobuses y transporte interurbano y metropolitano", citando también "un asunto fundamental como es el metro a Rincón de la Victoria”.

El subdelegado ha reclamado la "implicación" de los ayuntamientos en" la mejora de la trama urbana de cada localidad”.

Una situación que condiciona a empresas y ciudadanía

LA CEM y las asociaciones empresariales han advertido de que el crecimiento demográfico, residencial y económico de la Axarquía "no ha venido acompañado de una mejora equivalente de sus infraestructuras de transporte".

"La comarca supera los 220.000 habitantes y mantiene una relación cada vez más estrecha con Málaga capital y su área metropolitana. Miles de personas se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos, sanitarios o comerciales, a lo que se suman los flujos turísticos y el transporte de mercancías. La Axarquía constituye, además, un enclave estratégico para sectores como el turismo, la agricultura y la industria agroalimentaria. Su actividad productiva y exportadora necesita conexiones ágiles con los centros logísticos, el Puerto de Málaga y los principales mercados", señala la patronal.

La reunión sobre movilidad en la Axarquia mantenida entre la Subdelegacion Gobierno y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). / L. O.

En este escenario, la A-7 continúa siendo la única vía de gran capacidad que conecta la comarca con Málaga. La falta de alternativas provoca que las retenciones y cualquier incidencia tengan efectos inmediatos sobre todo el corredor oriental. Esta situación incrementa los tiempos y costes de desplazamiento, dificulta el transporte de mercancías y el acceso a los centros de trabajo y afecta a la conciliación y a la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

"Estamos ante un problema que condiciona el presente y el futuro de una comarca estratégica para Málaga. La movilidad no es solo una cuestión empresarial: afecta cada día a miles de trabajadores, estudiantes y familias”, ha señalado el presidente de CEM.

Carril reversible en la A-7 como respuesta "a corto plazo"

Como principal actuación inmediata, las organizaciones han propuesto estudiar la implantación de un tercer carril reversible en la A-7 oriental. Este sistema permitiría habilitar un carril adicional en el sentido de mayor intensidad de tráfico: hacia Málaga durante las primeras horas del día y en dirección a la Axarquía durante la tarde.

"La propuesta se apoyaría en sistemas de señalización variable, balizamiento y control dinámico de la circulación, aprovechando la infraestructura existente y adaptando la capacidad de la vía a la demanda real de cada franja horaria", han apuntado.

Los empresarios consideran que se trata de una alternativa que debe analizarse "con carácter prioritario" por "su posible rapidez de implantación, su menor impacto territorial y su compatibilidad con otras intervenciones posteriores".

Planificación con visión metropolitana

Las organizaciones empresariales han insistido en que el carril reversible "no constituye una solución única ni definitiva, sino una actuación urgente dentro de una estrategia más amplia". En este sentido, reclaman el estudio de nuevos itinerarios que reduzcan la dependencia de la actual A-7, así como mejoras en el transporte público interurbano, sus frecuencias y la coordinación entre municipios.

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También han recordado que la costa oriental continúa sin disponer de conexión ferroviaria. "Esta carencia limita las alternativas al vehículo privado y dificulta la articulación de un sistema metropolitano de movilidad equilibrado y sostenible", sostienen.