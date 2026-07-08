Así funciona Oceanaria, el nuevo guardián de la IA para avisar de la llegada de las medusas en Málaga

El litoral malagueño también ha transformado la tecnología en su mejor aliado frente a los visitantes más temidos del verano: medusas de todo tipo y color que en situaciones extremas pueden generar daños incluso irreversibles. El proyecto Oceanaria Andalucía ha desplegado una sofisticada red de inteligencia artificial que es capaz de predecir las corrientes, con cinco días de antelación, y así poder alertar de la llegada de enjambres de estos invertebrados, pero también de las natas o de las algas invasoras.

Es una herramienta a la vanguardia en España que mejora la seguridad de los bañistas, pero asimismo constituye el avance más significativo posible hacia la mejora de la sostenibilidad y de la economía azul que tanto peso ha ganado en los últimos años dentro del contexto de la Unión Europea y sus políticas verdes. Para adentrarnos en lo que representa Edanya, como grupo de investigación I+D participado por la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga (UMA) y la Cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol (https://www.uma.es/edanya/info/149744/oceanaria/), debemos pensar en que las herramientas matemáticas actuales son capaces de calcular en pocos minutos millones de posibilidades respecto a los movimientos de las corrientes submarinas.

De la teoría a la práctica, a través de controles y mediciones periódicas en más de 500 playas

La plataforma diseñada por científicos con décadas de trayectoria en organismos como el Aula del Mar o expertos que suelen participar de congresos internacionales sobre la evolución del mar a lo largo de los siglos es capaz de combinar la información oceanográfica tradicional, con datos obtenidos por satélite. Así se describen variables como la temperatura del agua, la dirección del viento y las corrientes marinas. Y en función de las mismas podemos saber si nos vendrá una medusa de las denominadas "huevo frito" o cualquier otra alternativa, con la que establecer los distintos avisos.

Medusa encontrada en una de las playas de la costa occidental malagueña. / La Opinión

Los algoritmos hacen el resto, como cuando escuchamos música a través de las plataformas modernas o pedimos a la IA que nos busque un buen hotel de carretera o el lugar óptimo para repostar combustible. En el caso de Oceanaria se genera un mapa predictivo del estado de las playas. Esta herramienta es útil para el usuario de las playas, pero también para los servicios de socorrismo y limpieza municipales, pues permite anticipar en qué puntos exactos del litoral se acumularán algas o mantos importantes de medusas.

Variabilidad en la incidencia de las medusas durante estos dos últimos años, con una meteorología cambiante

Precisamente esta semana se han recopilado nuevos datos oficiales sobre la recogida de residuos en los municipios de la Costa del Sol. El objetivo siempre pasa por reducir la huella de carbono de los operativos que prestan estos servicios. Pero para los bañistas se trata de disponer de un semáforo interactivo que advierte del nivel de riesgo justo antes de salir de casa o a pocos días para disfrutar de las playas.

Los expertos alegan que el mar Mediterráneo tiene cada vez mayor cupo de poblaciones de medusas, principalmente como consecuencia del cambio climático y de otros factores, como la contaminación y la sobrepesca de algunos de sus depredadores naturales, como explica el doctor en Ciencias y director de la cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol en la Universidad de Málaga, Francisco Franco.

Localidades que han sufrido en los últimos años una mayor presencia de los tan temidos invertebrados

No obstante, la incidencia en los últimos años ha sido bastante irregular. En 2024 las playas de la costa malagueña estuvieron marcadas por la incidencia del poniente y el giro de Alborán Occidental evitó la llegada de enjambres significativos, justo como está ocurriendo en el inicio de este verano.

Aún en ese escenario, ya hace dos años hubo llegada de especies irritantes para la piel al contacto como, por ejemplo, la pelagia noctiluca. La situación experimentó un giro el pasado año a raíz del aumento de las temperaturas del agua y los giros de las corrientes, hasta emitir alertas por la presencia inusual y masiva de especies peligrosas.

Los expertos alertan de que la presencia de medusas puede incrementarse pese a la calma actual sobre estos invertebrados. / J.V.R.

Municipios como Marbella, Estepona, Benalmádena o Málaga capital llegaron a extremar el cuidado. Recodemos que el viento de levante estuvo detrás de algunos de los momentos más críticos de la pasada temporada de baños. En este momento, Oceanaria Andalucía utiliza su base de datos algorítmica no sólo para mostrar mapas, sino que también ofrece recomendaciones a los aficionados de los deportes náuticos. Son beneficiarios los amantes del surf o del submarinismo. Ahí pueden observar cómo están las playas con mejores condiciones de viento y de oleaje casi en tiempo real.

Predecir el futuro para reaccionar con la mayor anticipación posible ante la puesta en marcha de los dispositivos públicos

Andalucía se posiciona a la vanguardia internacional del turismo inteligente, como constatan los responsables de la UMA consultados por este periódico. En lugar de reaccionar ante la llegada imprevista de enjambres a la orilla o la acumulación de microalgas, el sistema que tiene utilidad en todas las playas de la comunidad autónoma permite a los municipios planificar los servicios de socorrismo y orientar a los turistas hacia zonas de baño seguras y aguas de excelente calidad. Y un último apunte, no olvidemos nunca qué hacer en caso de picadura, alejándonos de las leyendas urbanas o de los métodos ancestrales sin base científica.