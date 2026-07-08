El hotel de cuatro estrellas de Málaga con su propio parque acuático, piscinas y solárium: "Perfecto para combinar sol, buen clima y comodidad"

Los hoteles con piscinas y parques acuáticos se han convertido en los entornos más buscados por las familias por la oportunidad que ofrecen de aunar en un mismo lugar diversión y entretenimiento para los más pequeños y relajación para los adultos. Es lo que se puede encontrar en el resort de cuatro estrellas AluaSun Marbella Park, en el municipio costero de Marbella, situado a escasos metros de la playa.

En este entorno, los usuarios pueden disfrutar de un parque acuático repleto de toboganes y atracciones, además de tres piscinas familiares y una más solo para mayores de 16 años, gimnasio, restaurantes y animaciones y fiestas para todas las edades tanto durante la mañana como en horario nocturno.

Todo incluido en este hotel de Marbella junto a la playa de la Víbora

"Ubicado cerca de la playa de la Víbora, este hotel todo incluido es la opción perfecta para quienes desean combinar el sol, el buen clima de la Costa del Sol y la comodidad de contar con todas las instalaciones a mano", señalan desde este resort, que cuenta con 317 habitaciones y suites diseñadas para ofrecer "el máximo confort a familias y parejas que buscan un descanso perfecto".

AluaSun Marbella Park, el hotel de Málaga con su propio parque acuático, piscinas y actividades para todas las edades / AluaSun Marbella Park

En este enclave, los adultos pueden descansar en sus piscinas, las áreas de solárium y jardines con hamacas y sombrillas mientras los más pequeños se divierten en las actividades de entretenimiento y el parque acuático, con toda clase de atracciones y retos para todas las edades.

Piscinas, gimnasio, buffet y actividades para todas las edades en Málaga

De igual modo, este enclave cuenta con su propio gimnasio, una pista multideportiva y zonas verdes, además de un restaurante buffet, un bar en la piscina y un 'lobby bar' donde relajarse por las tardes y noches.

AluaSun Marbella Park, el hotel de Málaga con su propio parque acuático, piscinas y actividades para todas las edades / AluaSun Marbella Park

En este entorno también se organizan actividades para todas las edades, como deporte, actividades acuáticas y juegos en equipo con animadores por la mañana, además de espectáculos en vivo, sesiones de karaoke, música en directo y una minidisco para los más pequeños por la tarde y la noche.

Astro Club, Day Pass y precios para visitar el resort de Marbella

Y en su 'Astro Club', diseñado para niños de entre 4 y 12 años, los menores pueden disfrutar de iniciativas diarias supervisadas por monitores.

AluaSun Marbella Park, el hotel de Málaga con su propio parque acuático, piscinas y actividades para todas las edades / AluaSun Marbella Park

Una amplia variedad de opciones que se pueden disfrutar en AluaSun Marbella Park a través de su alojamiento todo incluido, disponible por unos 200 euros la noche.

AluaSun Marbella Park, el hotel de Málaga con su propio parque acuático, piscinas y actividades para todas las edades / AluaSun Marbella Park

Además, el hotel ofrece un 'Day Pass', con el que cualquier ciudadano puede hacer uso del parque acuático, sus piscinas y un almuerzo con bebida incluida desde 35 euros.