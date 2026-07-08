El Ibis empieza a desaparecer en Málaga: los bomberos avanzan en la retirada de la cubierta del hotel

Desde el Pasillo de Santa Isabel ya se puede ver cómo la cubierta del Ibis va desapareciendo. Desde hace 44 días, el hotel Ibis de Málaga ha estado marcado por un incendio que ha reabierto más de un debate en Málaga.

Ahora, la imagen del edificio comienza a transformarse de nuevo con la retirada de la cubierta de madera calcinada, una actuación clave para eliminar los últimos focos del fuego y avanzar hacia el previsible derribo del inmueble.

La intervención, que se desarrolla bajo la supervisión de los Bomberos de Málaga, deja ya una imagen muy distinta de la que ha acompañado al edificio durante las últimas semanas. Desde el entorno del Pasillo de Santa Isabel puede apreciarse cómo varios tramos de la cubierta han desaparecido y cómo la maquinaria continúa desmontando poco a poco la estructura superior del hotel.

Los bomberos ya están retirando la cubierta del hotel Ibis / Esperanza Mendoza

Una máquina de 29 metros para desmontar la cubierta

Los trabajos se realizan con un equipo de obra dotado de un brazo articulado de 29 metros de altura, equipado con pinzas y cizalla hidráulica. Desde el exterior del edificio, la maquinaria va sujetando los distintos elementos de la cubierta de madera para cortarlos y retirarlos de forma controlada, evitando desprendimientos y reduciendo al máximo los riesgos para los operarios.

La actuación avanza de un extremo al otro de la cubierta y se limita únicamente a las zonas dañadas por el incendio, siguiendo en todo momento las indicaciones de los bomberos. El objetivo es retirar los tramos del forjado de madera que continúan afectados por el fuego y permitir un acceso más seguro a los puntos donde todavía permanece calor en el interior del edificio.

Las labores comenzaron después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo requiriera a la propiedad la retirada de estos elementos como medida cautelar para completar la extinción del incendio y garantizar la seguridad del inmueble.

Un paso más hacia la demolición

La retirada de la cubierta supone el primer avance visible hacia el futuro derribo del hotel. Hasta ahora, las únicas actuaciones realizadas en la parte superior del edificio habían consistido en desmontar el sistema de climatización instalado en la azotea para evitar posibles caídas de material a la vía pública.

Ahora, el desmantelamiento de la cubierta marca el inicio de una fase mucho más relevante, ya que permitirá eliminar parte de la estructura más afectada por las llamas y facilitará las siguientes decisiones sobre el edificio.

Los bomberos ya están retirando la cubierta del hotel Ibis / Esperanza Mendoza

Un incendio casi "interminable"

Ya han pasado 44 días desde que se originó el incendio en Le Grand Café y el fuego ha batallado hasta el final. Según han explicado los bomberos, en el interior del forjado de madera pueden permanecer focos latentes que continuen combustionando lentamente debido al material que quedó atrapado entre la estructura.

La retirada de la cubierta va a permitir abrir esas zonas y facilitar el acceso para terminar de extinguir los puntos calientes sin que los efectivos tengan que acceder al interior del inmueble, donde persisten riesgos por el estado de la estructura.

El futuro del edificio sigue abierto

Mientras avanzan estos trabajos, el futuro del solar continúa siendo una incógnita. El Ayuntamiento ya ha reconocido que el escenario más probable pasa por el derribo del edificio y el alcalde, Francisco de la Torre, ha planteado incluso la posibilidad de que en ese emplazamiento pueda levantarse en el futuro un hotel de cuatro o cinco estrellas.

Al mismo tiempo, cerca de medio centenar de trabajadores del Ibis continúan pendientes de una solución laboral mientras se resuelve el futuro definitivo del establecimiento.