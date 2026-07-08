Izquierda Unida exige en el Congreso una solución definitiva al problema del agua en el Valle de Abdalajís

El Valle de Abdalajís, ese pueblo a escasos 20 kilómetros de Antequera, lleva más de 20 años recibiendo agua en camiones cisterna a causa de la rotura accidental del principal acuífero de la zona por las obras de construcción de la línea de ferrocarril AVE Madrid-Málaga, en 2005. En medio de un vaivén de años de juicios entre las partes responsables, Izquierda Unida ha registrado este miércoles en el Congreso una iniciativa para que el Gobierno de España, Adif, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento se sienten en la misma mesa para acordar una infraestructura que garantice un suministro "estable y permanente" de agua potable en el municipio malagueño.

Toni Valero, diputado nacional de IU, ha criticado que el municipio siga dependiendo de medidas de emergencia "dos décadas después de los daños de las obras del AVE al acuífero". En su intervención ha criticado también al Gobierno andaluz y a la Diputación de Málaga por "mirar hacia otro lado" ante una situación de estas características. "Los vecinos esperan soluciones reales para acceder a un derecho tan básico como el agua potable", ha reivindicado.

Convenio de colaboración entre las administraciones

"Acordar, financiar y ejecutar" es lo que propone la formación de izquierda en el Congreso. IU entiende que las partes implicadas deben levantar una infraestructura que garantice un abastecimiento "estable y definitivo" mientras se asegura que el pueblo no vea interrumpido su suministro. Valero ha insistido en que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno —ahora con Vox a su lado— "no puede seguir mirando hacia otro lado". El diputado entiende que la Junta y la Diputación llevan "demasiado tiempo sin asumir la responsabilidad" que les corresponde y exige soluciones.

"Defender a Valle de Abdalajís es defender a nuestros pueblos. El mundo rural no puede seguir siendo el último de la fila ni tener ciudadanos de segunda. Garantizar agua potable es garantizar igualdad, dignidad y futuro para nuestros municipios", ha expresado en un comunicado. La iniciativa de IU plantea crear una mesa de trabajo con las distintas instituciones para que "estudie la alternativa más adecuada para garantizar el suministro permanente, suficiente y sostenible de agua al municipio, así como la firma de un convenio de colaboración entre las administraciones para la ejecución de la infraestructura necesaria y definitiva". De igual modo, el partido exige que el pueblo no quede desabastecido de agua potable mientras se buscan soluciones a la problemática.