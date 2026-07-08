Jesús María Claros y José Martín, nuevos diputados provinciales tras la salida de Sandra Extremera y Patricia Alba al Parlamento andaluz

Nuevos movimientos en la cámara provincial tras el 17M. Los votos de los malagueños en las elecciones autonómicas dieron a las diputadas de PP y PSOE, Sandra Extremera y Patricia Alba, respectivamente, el pase de oro al Parlamento andaluz. Su relevo queda desde este miércoles en manos de Jesús María Claros, concejal del PP en el municipio veleño, y José Martín García, alcalde de Colmenar.

Así lo ha oficializado esta mañana el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en un pleno extraordinario al que han acudido todos los miembros de la cámara y que, tras la lectura del acta de posesión de Claros y García, se ha levantado la sesión con una nueva fotografía de la "familia" provincial.

Integrantes de la cámara provincial, al completo / L.O

Con estos dos nuevos fichajes políticos, el órgano provincial vuelve a contar con 18 diputados del Partido Popular, diez del Partido Socialista, dos de Vox y uno de Con Málaga. En total, 31 diputados de diferentes localidades malagueñas que velan por los pueblos de la provincia, su financiación y necesidades. Jesús María Claros, que en la actualidad es concejal del PP en Vélez-Málaga y quinto teniente de alcalde en este municipio, conocerá pronto su cargo dentro del PP provincial, a la espera de saber si recogerá las funciones de Sandra Extremera, exdiputada de Recursos Europeos y Recursos Humanos, por la que él entra en la Diputación.

Por su parte, José Martín García, que lleva siendo alcalde de Colmenar por el Partido Socialista desde 2015, será diputado provincial de la oposición.