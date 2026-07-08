Málaga debate la movilidad sostenible como clave para la calidad de vida y el desarrollo económico

La movilidad es uno de los aspectos diferenciales que definen a las grandes ciudades en la tercera década del siglo XXI y aumentan la calidad de vida de los ciudadanos. Desde hace ya varios años, ciudades como Málaga están definiendo e implantando una serie de medidas para promover el acceso sostenible y respetuoso con el medio ambiente al centro de la ciudad y a su área metropolitana. La implantación de la ZBE, el fomento de un cada vez más sostenible y electrificado transporte público (autobús y metro); los llamados aparcamientos disuasorios, las obras de ampliación en la Línea 2 del Metro malagueño; la construcción de infraestructuras que den cobertura y servicio a los nuevos planes de movilidad en Málaga, fueron algunas de las cuestiones objeto de debate y estudio por parte de expertos y profesionales en un Foro sobre Movilidad Sostenible organizado esta mañana por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga en el Hotel AC Málaga Palacio y que contó con el patrocinio de la EMT de Málaga. El evento estuvo presentado por el redactor jefe de La Opinión de Málaga, José María de Loma.

La jornada constó de una ponencia a cargo de May López, directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, y una mesa redonda titulada “De la ciudad al área metropolitana: claves para una movilidad más sostenible”.

Mª Rosa Morales, delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la junta de Andalucía en Málaga inauguró el encuentro afirmando que hoy en día la movilidad ya no consiste solo en desplazarse de un lugar a otro. "Es una cuestión de calidad de vida, de competitividad, de sociabilidad y de generar oportunidades". Para Morales, una buena movilidad facilita el acceso a la educación, a la sanidad y contribuye al desarrollo económico de los territorios en una época marcada por la digitalización, la innovación tecnológica y la eficiencia energética.

María Rosa Morales, durante su intervención / ALEX ZEA

Para la delegada, todo lo anterior exige una serie de infraestructuras modernas, un transporte público cada vez más eficaz y más sostenible, e hizo referencia a las obras de la Linea 2 del Metro que llegará hasta el nuevo hospital de Málaga: el Virgen de la Esperanza. Morales se felicitó por los cien millones de usuarios que han usado ya el Metro de Málaga desde su puesta en marcha y el aumento constante de viajeros en los autobuses de la EMT, a la par que destacaba actuaciones emprendidas por el gobierno andaluz como el Carril Bus Vao de la entrada de Málaga o la mejora de los accesos al Parque Tecnológico.

"El crecimiento económico y empresarial y demográfico de nuestra ciudad, de Málaga, exige seguir planificando nuevas infraestructuras. Hay proyectos estratégicos que dependen del Gobierno de España y que la provincia necesita urgentemente como la mejora de los servicios de cercanías y el impulso al tren Litoral de la Costa del Sol", comentó la delegada de Fomento, unas obras "imprescindibles" para una provincia, la malagueña, que es de las que más crece en España.

Planes de Movilidad al trabajo

Tras la intervención de la delegada fue May López, directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, quien tomó la palabra en la ponencia principal de la mañana. López indicó que La movilidad sostenible "se ha convertido en el termómetro que dicta qué empresas y qué territorios van a liderar la próxima década".

La ponente destacó que los habitantes de las grandes ciudades "respiramos aire contaminado, entre otras cosas, por la incidencia del transporte, que provoca 20.000 muertes prematuras y miles de millones en costes hospitalarios en nuestro país" e indicó la necesidad de atajar estos aspectos porque “nos salen a cuenta”. También puso en valor que España necesita depender menos de los combustibles fósiles y emprender el camino hacia la neutralidad climática.

May López, directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible / ALEX ZEA

También señaló la importancia de la aprobación en 2021 de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética que trajo las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aunque seis años después de su entrada en vigor "solo la mitad de los municipios que tenían que aplicarla la han llevado a cabo".

May calificó como "clave" la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en 2023 y destacó la urgencia de elaborar los denominados "Planes de Movilidad al trabajo" en un escenario como el que ofrece nuestro país donde diariamente hay 4 millones de desplazamientos que se hacen para ir a trabajar, el 70% de ellos en vehículo privado y con una tasa de accidentes in itinere que sobrepasa el 14%. La directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible cifró en más de 5.000 los polígonos industriales de nuestro país a los que no llega el transporte público y en 420.000 las horas perdidas en los atascos, lo que supone el 0,5% del PIB de España. Por otro lado, López indicó que las familias españolas dedican el 11,4% de sus ingresos para ir a trabajar (unos 3.877 euros al año por familia, de los que casi el 91% de esa cifra se dedica al vehículo privado. Además anunció que, a partir del 5 de diciembre de este años las empresas con más de 200 trabajadores o con turnos de más de 100 empleados se verán obligadas a elaborar un Plan de Movilidad con una serie de medidas que ahorren costes a los empleados en movilidad.

Para finalizar su intervención la ponente puso el acento en cómo las nuevas formas de compra online están teniendo una incidencia "muy negativa" en las pautas de movilidad de las ciudades. "Ninguna ciudad puede absorber el volumen de tráfico que generan las compras online, cada vez más numerosas. Generan un volumen de desplazamientos que no podemos asumir. Además es aterrador para la movilidad de las ciudades el dato de que el 40% de las ventas que se hacen serán devueltas a sus tiendas de origen, lo que genera aún más desplazamientos", indicó.

Moderó la jornada, José María de Loma, redactor jefe de La Opinión / ALEX ZEA

May López finalizó su intervención señalando que "el ciudadano debe elegir cómo moverse en nuestros lugares de residencia y de vacaciones" y expresó la necesidad de que se generen movimientos ciudadanos y empresariales por la movilidad sostenible.

Mesa redonda

A continuación se celebró la mesa redonda titulada “De la ciudad al área metropolitana: claves para una movilidad más sostenible” en la que intervinieron Miguel Ruiz, director gerente de la EMT de Málaga y consejero delegado de Smassa; Javier Berlanga, director gerente del Consorcio de Transporte metropolitano de Málaga y Javier Cabeza, director comercial de Activacar.

Momento de la mesa redonda de debate / ALEX ZEA

El debate se inició analizando la situación de la movilidad sostenible en Málaga. Miguel Ruiz comentó que Málaga "está que se sale en transporte público, con unas cifras nunca vistas antes tanto en el Metro como en la EMT de Málaga". Para Ruiz, este cambio ha venido porque se "ha generalizado el uso de transporte público cuando hace unos años era solo utilizado por las clases más populares". Javier Berlanga coincidió con Miguel Ruiz en su diagnóstico e indicó la buena marcha del trabajo del Consorcio de Transportes, que ha pasado de los 12 millones de usuarios en 2019 a los más de 30 en 2025, además del aumento de los municipios integrados en el mismo y que superan las veinte localidades.

Javier Cabeza calificó de "ilusionantes" las cifras del transporte público en Málaga y se mostró muy satisfecho con el aumento de las cifras de ventas de vehículos eléctricos en la provincia y destacó que "hay que prepararse para seguir atendiendo a toda la gente que está viniendo a Málaga, que no es poca".

Miguel Ruiz destacó que la llegada de la ZBE "no ha tenido incidencia alguna en el uso de los parkings municipales y en el SARE" y adelantó que próximamente vuelve el servicio de bicicletas con MálagaBici, que ha recuparado la titularidad pública después de haber sido privatizada en 2021, con la novedad de que las bicicletas serán eléctricas. "El ciudadano va a poder elegir la manera en la que quiere moverse por la ciudad", dijo. Por su parte, Javier Berlanga se mostró partidario de mejorar las infraestructuras existentes ante el eterno retraso que acumulan algunos proyectos emblemáticos de la Costa del sol en cuestiones de movilidad y aludió a la creación desde el Consorcio de algunas rutas directas como la actual de Coín a Málaga. Javier Cabeza incidió en la necesidad de dotar de más puntos de recarga la geografía malagueña, en el que la zona Este está en desventaja respecto a la Oeste y destacó la importancia de los aparcamientos disuasorios.

El director de la EMT afirmó que la movilidad había cambiado sustancialmente desde la pandemia, "la gente se mueve más y de otra manera. La movilidad en fines de semana ha subido una barbaridad. Ahora los sábados tenemos los mismos datos que un viernes, algo que era impensable y esto está pasando en todas las ciudades de España".

Respecto al futuro, los contertulios coincidieron en señalar en que hay que seguir trabajando para facilitar la movilidad del ciudadano agrupando, si fuera posible, varios servicios con el uso de una tarjeta única que dé acceso a las diferentes opciones para la movilidad; aumentar los puntos de recarga a lo largo de la geografía malagueña para fomentar la movilidad con coches eléctricos y desarrollar la recién aprobada Ley de Financiación de la Movilidad para establecer la participación del Estado en el transporte que, actualmente, es del 5%.

Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga, clausuró el acto / ALEX ZEA

Clausuró la jornada Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga, quien felicitó a los participantes por arrojar luz en un tema que nos afecta a todos: "La movilidad sostenible no es un asunto de un día, es un trabajo diario y constante que todos tenemos que tener en cuenta". Ferrary se planteó quién es el responsable de la movilidad sostenible, y aludió a lo expuesto en la ponencia de May López: " Todos somos responsables de la movilidad sostenible cuando tomamos decisiones como puede ser una compra online y no ir al comercio de proximidad, coger un bus, utilizar un aparcamiento disuasorio, ir en bici o en patinete son decisiones que nos competen a todos y cada uno de nosotros y que nos ayudan a construir una ciudad más sana, más saludable y sostenible". Por último agradeció el trabajo que realizan las empresas representadas en la mesa de debate por "acercarnos la gestión del día a día en la movilidad de nuestra ciudad".