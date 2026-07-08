Con Málaga reclama abrir por las tardes el centro de mayores de Miraflores durante julio por las quejas vecinales

El cierre por las tardes del centro municipal de mayores de Miraflores durante el mes de julio ha provocado quejas entre usuarios y vecinos, según ha denunciado este miércoles el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia. La formación ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que garantice la apertura de estas instalaciones en horario de mañana y tarde, especialmente durante los meses de más calor.

Sguiglia ha advertido de que este equipamiento no solo cumple una función asociada a actividades puntuales, sino que supone un punto de encuentro para muchas personas mayores del barrio. A su juicio, el centro es un espacio clave para combatir la soledad, mantener relaciones sociales y resguardarse de las altas temperaturas.

Sguiglia charlas con vecinos de Miraflores. / l.o.

Quejas por el cierre vespertino del centro de mayores de Miraflores

El portavoz de Con Málaga ha asegurado que la situación ha generado «el malestar de numerosos vecinos», que consideran este espacio municipal fundamental para la convivencia diaria. Por ello, ha pedido al Consistorio que intervenga para recuperar la actividad vespertina del centro durante julio.

Para Sguiglia, lo ocurrido en Miraflores «no es una anécdota», sino una muestra de lo que considera una falta de atención a las necesidades de los barrios. En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento debe asumir un papel más activo para asegurar que los equipamientos públicos permanezcan abiertos, climatizados y con una programación adecuada.

Centros de mayores como refugios climáticos en Málaga

Con Málaga vincula esta reclamación con la necesidad de reforzar los refugios climáticos en Málaga durante el verano. La formación recuerda que Podemos e Izquierda Unida vienen planteando desde hace años la creación de una red de equipamientos municipales abiertos durante toda la jornada estival.

La propuesta pasa por que bibliotecas, centros ciudadanos, centros de mayores y otros espacios públicos puedan funcionar en horario de mañana y tarde, con actividades culturales, educativas y comunitarias. El objetivo, según la formación, es que estos recursos sean accesibles para toda la población durante los meses de mayor calor.

Con Málaga pide más recursos municipales y personal suficiente

Sguiglia ha insistido en que el funcionamiento de estos espacios no puede depender únicamente de las asociaciones. «No se puede trasladar toda la responsabilidad a las asociaciones», ha señalado, antes de reclamar que el Consistorio garantice personal suficiente, instalaciones correctamente climatizadas y actividades complementarias a la labor del tejido social.

El portavoz considera que cerrar estas instalaciones durante las tardes supone dejar sin un recurso esencial a los vecinos, precisamente en una época del año en la que muchas personas mayores necesitan espacios frescos, seguros y cercanos.

Una reclamación sobre los servicios públicos en los barrios

Con Málaga enmarca la situación del centro de Miraflores en un debate más amplio sobre las prioridades municipales. Sguiglia ha defendido un modelo de ciudad que refuerce los servicios públicos en los barrios y sitúe las necesidades cotidianas de los vecinos en el centro de la acción política.

El portavoz ha instado al Ayuntamiento a actuar en Miraflores y a abrir una reflexión sobre el papel de los equipamientos municipales en todos los distritos de Málaga. «No se trata únicamente de mantener abiertas unas instalaciones, sino de garantizar derechos, combatir la soledad y ofrecer espacios públicos útiles y accesibles durante los meses de mayor calor», ha concluido.