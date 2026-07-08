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Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga

Según ha informado el 112, a las 21.00 recibieron el aviso de que una mujer había caído del balcón de su vivienda

Edificio en Calle Navarro Ledesma en el que una mujer ha caído por el balcón

Edificio en Calle Navarro Ledesma en el que una mujer ha caído por el balcón / Laura Rubio

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Laura Rubio

Laura Rubio

Una mujer se ha precipitado del balcón del tercer piso de su vivienda en Málaga capital este miércoles.

Según confirman desde el Servicio de Emergencias 112, a las 21.00 horas recibieron una llamada alertando de que una mujer se había precipitado desde el tercer piso de su vivienda en la Calle Navarro Ledesma. Varios vecinos de la zona afirman que se trataba de una mujer de entre 50 y 60 años.

Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias del 061, dos patrullas de la Policía Local y un coche de Policía Nacional.

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Los sanitarios le realizaron tareas de reanimación, pero aún se desconoce el estado de la víctima y las causas de la caída.

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