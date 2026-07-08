Los municipios malagueños destinarán casi 10 millones de euros de Concertación a nuevas obras hidráulicas

La sequía sigue muy presente en Málaga. Al menos los ayuntamientos son conscientes de lo dura que ha sido en un territorio turístico que hasta tuvo que cortar el agua potable en las duchas de la playa, además de bajar la presión del suministro domiciliario o suprimir el abastecimiento al regadío intensivo de comarcas tan productivas como la Axarquía. Así se justifica que de los planes de la Concertación, procedentes de la Diputación de Málaga, los municipios destinen 9,5 millones de euros a obras hidráulicas, un 10,5% más que el año anterior.

En concreto, a este tipo de inversiones se destinará el 23% de toda la Concertación de 2027, más que el mínimo obligatorio, como ha aplaudido el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Este programa permitirá impulsar en torno a 4.000 actuaciones, entre ellas la sustitución de 22,3 kilómetros de tuberías de abastecimiento y la compra de 3.504 contadores con telelectura. Serán iniciativas complementarias a otras que ya se han anunciado a lo largo del presente ejercicio.

Un total de 90 localidades repartidas por la provincia malagueña resultarán beneficiarias

Acompañado por la vicepresidenta de Atención al Municipio, Francisca Carracuel, Salado ha indicado que a Concertación se destinarán para el próximo año 41,2 millones de euros para iniciativas en 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, en las dos entidades locales autónomas, Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar, y en las localidades de Nerja y Torrox, ambas de más del reseñado cupo de habitantes.

Inicialmente fueron reservados 8,18 millones de euros para programas del ciclo integral del agua, pero como ha indicado el presidente provincial los municipios han solicitado actuaciones por 9,5 millones. Con la inversión prevista en materia de agua, el próximo año se repararán 6.509 metros lineales de tuberías de alcantarillado, se sustituirán 22.325 metros lineales de tuberías de abastecimiento, se comprarán 3.504 contadores con telelectura y se instalarán más de 300 placas de energía solar fotovoltaica.

Acciones en municipios del interior con importantes avances por ejecutar en materia de mejora de la red hídrica

Entre las actuaciones previstas destacan las mejoras en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento en Archidona y Colmenar, con unos 300.000 euros cada una, así como la sustitución de tuberías de fibrocemento en Alameda, Álora, Benadalid, Cuevas Bajas, El Borge, Igualeja y Montecorto, que suma 707.000 euros.

Para Salado la Concertación es "la gran herramienta de cooperación provincial para que nuestros pueblos puedan seguir invirtiendo, prestando mejores servicios y atendiendo las necesidades reales de sus vecinos". En este sentido, ha recalcado que el programa permitirá desarrollar actuaciones de todo tipo, desde el arreglo de calles y caminos rurales hasta la renovación de tuberías, mejoras en el alumbrado público, mantenimiento de parques e instalaciones deportivas, actividades culturales y juveniles, formación digital, compra de desfibriladores y adquisición de vehículos para Policía Local o Protección Civil.

Salado incide en el montante de 16 millones de euros reservados a fondos incondicionados para los municipios

El 40% de los fondos de Concertación para 2027 se destinará a programas de inversión, prestación de servicios y asistencia técnica a los que pueden acogerse los ayuntamientos, con 16,3 millones de euros. Otro 40%, también 16,3 millones, corresponde a fondos incondicionados para que sean los propios municipios quienes decidan el destino de esos recursos, y el 20% restante se reserva inicialmente a programas específicos relacionados con el ciclo integral del agua.

Aspecto del embalse de la Viñuela después de las lluvias del pasado invierno y de su histórica recuperación. / Francis Silva / LMA

El presidente ha recordado que, solo a través de este plan, la Diputación dedicó en los tres últimos años hasta 30,7 millones de euros a programas vinculados al ciclo integral del agua. También ha señalado que este esfuerzo se suma a otras actuaciones de la institución provincial, que sólo este año moviliza 27,9 millones de euros para mejorar las infraestructuras hídricas mediante inversiones propias, actuaciones del Consorcio Provincial del Agua y proyectos cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

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En el cómputo de los tres últimos años, la Diputación ha reservado a Concertación más de 120 millones de euros. "Este programa es una clara muestra del compromiso inversor de la Diputación con el progreso y bienestar de los vecinos de esos pueblos, con la igualdad de oportunidades y con el desarrollo económico de los municipios", concluyó.