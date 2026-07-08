El nuevo órdago de Trump a España inquieta otra vez a las empresas malagueñas que exportan a EEUU: "Tenemos que adaptarnos a lo que venga"

El nuevo órdago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando este miércoles en la cumbre de la OTAN con cortar sus relaciones comerciales con España vuelve a traer inquietud también, lógicamente, a las empresas malagueñas, que tienen a Estados Unidos como uno de sus principales destinos exportadores. En 2025, en concreto, las exportaciones a este país ascendieron a 262,3 millones de euros, según la Agencia Trade. Y en este 2026, la facturación sigue siendo significativa aunque con una clara tendencia a la baja debido a la caída del precio del aceite oliva, el principal capítulo exportador de Málaga a EEUU, y al descenso de ventas en segmentos como los equipos tecnológicos: en el primer cuatrimestre del año se registran 42,5 millones, con una bajada interanual del 61% respecto al mismo periodo del pasado año.

El mercado de Estados Unidos es así en este 2026 el séptimo mercado en importancia para las exportaciones de Málaga (el año pasado era el cuarto) tras los de Italia, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. Los famosos aranceles impuestos a la UE por Donald Trump también pueden estar erosionando las ventas al país norteamericano. Fuentes del sector agrario también recuerdan que este año hay países productores de aceite (caso de Túnez) que están mandando más mercancía a Estados Unidos tras haber obtenido mejores cosechas, con lo que la competencia en este mercado ha aumentado.

También se recuerda que el año pasado, las empresas españolas y malagueñas adelantaron muchos envíos para esquivar la entrada en vigor de los aranceles, algo que también se refleja ahora en la bajada interanual que se observa en las exportaciones.

Unas 550 empresas malagueñas exportan a EEUU

Un total de 550 empresas malagueñas exportaron al país norteamericano en 2025 y, de ellas, el protagonismo principal es de las 108 que lo hacen de forma regular (más de cuatro años seguidos exportando), englobando por sí mismas más del 90% de esas ventas.

El primer capítulo exportador de Málaga a Estados Unidos en 2025 fue el apartado de grasas y aceites animales o vegetales (con el mencionado aceite de oliva como gran dominador), con 191,5 millones y un peso del 73% en el total de las ventas ¿Qué exportan también las empresas malagueñas en EEUU? Según Trade, otros capítulos reseñables, a enorme distancia del ‘oro verde’, son los instrumentos y aparatos de óptica (23,7 millones), máquinas y aparatos eléctricos (20) o bebidas y líquidos alcohólicos (5,7).

Una imagen de las instalaciones de la empresa malagueña Dcoop. / L. O.

En este 2026, el reparto sigue siendo similar, aunque las magnitudes presentan tendencias a la baja en algunos capítulos. Según los datos de la Agencia Trade, grasas y aceites presentan 29 millones en el primer cuatrimestre, con un descenso del 63% en la facturación (por el comentado tema de los precios). Este segmento sigue siendo el predominante aunque su cuota se queda ahora n el 68,7% de las ventas. Le siguen ahora las máquinas y aparatos eléctricos (2,5 millones, un 71% menos) y los instrumentos y aparatos de óptica (2,3 millones, un 74% menos).

Balanza comercial Málaga-EEUU

Los datos también reflejan que la balanza comercial de Málaga con Estados Unidos es positiva: en 2025, frente a los 262,3 millones en exportaciones, el año pasado se registraron 105,4 millones en importaciones. Es decir, técnicamente, Málaga vende más del doble de lo que compra a EEUU, con un superávit en su balanza de 156,4 millones y una tasa de cobertura del 247,8%.

Sin embargo, en este 2026, las tornas de momento han cambiado, con los citados 42,5 millones en exportaciones frente a 46 millones en importaciones, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 92,3%.

Dcoop: el principal exportador de Málaga a Estados Unidos

El principal exportador de Málaga a Estados Unidos es el grupo agroalimentario malagueño Dcoop, con sede en Antequera, que el pasado mes de marzo ya decidió "aplazar" las conversaciones que venía manteniendo para hacerse con el control total de la firma estadounidense Pompeian Group, de la que ya posee el 50% y con la que embotella aceite de oliva directamente desde una planta de envasado en Baltimore hora. "Ahora mismo comprar ese 50% se antoja más difícil y lejano", señalaban entonces desde Dcoop, que añaden que, actualente, la situación sigue siendo la misma.

Dcoop exportó a Estados Unidos mercancías por valor de 198 millones de euros (fundamentalmente aceite de oliva), con un descenso del 17% sobre el año anterior. En este 2026 se espera un nuevo descenso debido a los factores antes mencionados.

En todo caso, la empresa malagueña, afirma que su estrategia internacional pasa por la diversificación de mercados, para evitar que una excesiva dependencia de las ventas a Estados Unidos (fue el destino al que Dcoop exportó más aceite en 2025 tras Italia) le pueda pasar factura ante la posibilidad de alguna medida comercial de Donald Trump lesiva para los intereses de Europa.

"Es lo que venimos haciendo tras los aranceles o las situaciones de guerra que están surgiendo. Está claro que hay que ir adaptándose a lo que vaya viniendo. Eso sí, se trata de un anuncio que habrá que ver si se materializa. Otras veces ha habido ya amenazas que al final nos han cumplido, lo cual no quiere decir que en cualquier momento se puedan cumplir. No podemos hacer otra cosa que ver cómo evolucionan los acontecimientos", comenta el reponsable de Relaciones Corporativas de Dciip, Esteban Carneros.