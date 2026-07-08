Las olas de calor disparan las reservas de piscinas privadas en Málaga

Ya adentrados en pleno mes de junio, olas de calor como la que actualmente está atravesando Málaga han disparado las reservas de piscinas privadas, una forma cada vez más común de escapar de las altas temperaturas que están marcando el inicio del verano. Según los datos recopilados en junio por la empresa Cocopool, Málaga se ha convertido en la segunda provincia a nivel nacional en el alquiler de estos espacios, con un notable aumento del 399% respecto a las estadísticas de 2025.

No obstante, Málaga no ha sido el único lugar en el que se ha extendido la reserva de piscinas sino que es una tendencia que se repite en el conjunto del país, superando en un 115% las reservas que se registraron el verano pasado. Así, Cocopool registra una reserva cada 25 minutos, especialmente, durante los fines de semana. “Cada vez más familias y grupos de amigos buscan espacios exteriores privados y con una piscina se convierte en un valor añadido que hace de estos espacios una opción especialmente atractiva para disfrutar del verano”, explica Gerard Xalabardé, CEO de Cocopol.

Incremento en provincias costeras y de interior

En este sentido, Málaga prácticamente ha cuadriplicado la reserva de piscinas privadas. Pese a ello, la provincia que concentra un mayor número de reservas es Toledo con una subida de 410%. En el caso de Andalucía, Málaga se encuentra seguida de Sevilla (+218%) y coincide con otras regiones costeras, como Murcia (+160%), Valencia (+135%), Girona (103%), Tarragona (+94%) y Barcelona (+69%)..

Según los datos de Cocopool, uno de los casos “más llamativos” es el de Madrid que combina altas temperaturas con una elevada densidad de población, lo que está impulsando la demanda para pasar el día en espacios privados. Las reservas en la comunidad de Madrid han aumentado un 71% ,que se ha consolidado como el principal mercado urbano. Esto demuestra que el crecimiento también está en auge en provincias del interior. Especialmente, en estas, las altas temperaturas también impulsan nuevas formas de ocio de proximidad.

Previsión de crecimiento durante el verano

Por su parte, las previsiones meteorológicas apuntan a un verano cálido en gran parte del país. Esto podría dar lugar a nuevos récords de reservas durante los meses de julio y agosto. De hecho, Cocopool ha recogido un incremento de las reservas anticipadas para los próximos fines de semana. Estas se centran en las provincias cercanas al mediterráneo y las grandes áreas metropolitanas.

En todo caso, Málaga no será una excepción. Cada vez hay una mayor tendencia hacia nuevas experiencias de ocio en la que se busca la privacidad y la comodidad para el disfrute del tiempo libre. El hecho de que la provincia costasoleña sea la cuarta con mayor temperatura, según el ranking de la AEMET de 2025, será un factor de peso para que esté en los puestos más altos en el alquiler de piscinas.