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La Policía retira varias caravanas del parking de Sacaba en Málaga y multa a los usuarios durante el desalojo del asentamiento

La Policía Local de Málaga ha retirado varios vehículos y ha sancionado a propietarios tras expirar el plazo para abandonar la parcela del parking de Sacaba

Vistas de la barriada de Sacaba

Vistas de la barriada de Sacaba / Álex Zea

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El desalojo del asentamiento de caravanas de Sacaba ha dado este miércoles un nuevo paso con la retirada de varios vehículos por parte de la Policía Local y la imposición de varias sanciones a sus propietarios. La actuación se produce un día después de que expirara el plazo fijado por el Ayuntamiento de Málaga para abandonar la parcela.

Según ha explicado Juan Francisco, uno de los portavoces de los residentes, dos grúas retiraron tres o cuatro caravanas y los agentes impusieron entre cuatro y cinco multas por estacionamiento en vía pública. Además, alrededor de una decena de autocaravanas abandonó voluntariamente el lugar tras la llegada del dispositivo policial.

Un cordón humano frenó la actuación

Los residentes aseguran que la intervención se detuvo después de que varias personas formaran un cordón humano para impedir que continuaran las retiradas. Según su versión, al lugar acudieron una treintena de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que permanecieron en la zona durante unas dos horas tras llegar en torno al mediodía.

Los afectados también cuestionan el motivo de las sanciones, al considerar que las caravanas no estaban estacionadas en la vía pública, sino en una parcela de titularidad privada.

Permanecen unas 50 caravanas

Juan Francisco ha señalado que el operativo provocó preocupación entre los residentes, lo que llevó a varias familias a abandonar el asentamiento. No obstante, asegura que todavía permanecen alrededor de 50 caravanas, frente a las cerca de 200 que llegaron a concentrarse en este espacio hasta finales de la pasada semana.

Además, ha indicado que durante la actuación los agentes identificaron a varias personas y les comunicaron que las sanciones podrían oscilar entre los 600 y los 30.000 euros.

Los residentes insisten en que no pretenden generar problemas de convivencia y recuerdan que muchas de las personas que viven en el asentamiento no pueden acceder a una vivienda convencional debido al elevado coste del mercado inmobiliario. Por ello, reclaman al Ayuntamiento que les indique un lugar donde puedan trasladarse el centenar de personas que todavía permanecía en la zona.

Zona de autocaravanas en Sacaba Beach

Zona de autocaravanas en Sacaba Beach / L.O.

El Ayuntamiento mantiene su hoja de ruta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, manifestó este martes que confiaba en que el desalojo se produjera mayoritariamente mediante "abandonos voluntarios", después de las reiteradas quejas vecinales por los problemas de convivencia e higiene en el entorno.

El regidor recordó que el Ayuntamiento trabaja en la búsqueda de una solución mediante la creación de un camping municipal para quienes utilizan las caravanas con fines turísticos, mientras que los casos derivados de la falta de acceso a la vivienda deberán abordarse a través de las políticas municipales de carácter social.

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Asimismo, reiteró que el solar no reúne las condiciones adecuadas para su uso como asentamiento permanente e instó a la propiedad del terreno a implicarse en la gestión de la parcela.

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