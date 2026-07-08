Estas son las principales inversiones y ventas de hoteles en Málaga en este 2026: suman más de 1.300 habitaciones para liderar el mercado andaluz

Andalucía ha registrado en el primer semestre de 2026 un volumen de inversión hotelera de 553 millones de euros repartido en 18 transacciones, lo que supone su mejor registro histórico para este periodo y un incremento del 60% respecto al mismo semestre del año anterior (345 millones). A nivel provincial, la inversión vuelve a concentrarse de forma significativa en Málaga, que se posiciona como el principal foco invesor (435), representando el 79% del volumen total registrado en Andalucía en el periodo y el 17% nacional (que ha sido de 2.450 millones de euros). "La provincia de Málaga ha liderado tanto en número como en volumen de transacciones, apoyada en su fortaleza como destino vacacional consolidado", comenta Colliers, que ha ampliado este martes el primer avance de su informe semestral, publicado hace una semana.

El volumen de inversión hotelera acumulado desde 2021 asciende a casi 4.000 millones de euros, consolidando a la región andaluza como uno de los principales destinos de inversión hotelera en España, según los datos publicados este miércoles por la consultora Colliers. Málaga, con mas de 2.400 millones, representa el 60% de las cifras de este último lustro.

El segmento hotelero premium, que engloba los activos hoteleros de categoría 4 y 5 estrellas, ha marcado el ritmo del mercado de inversión en España durante los seis primeros meses de 2026.

Por tipología, la inversión en Andalucía continúa mostrando una "clara orientación hacia el segmento vacacional", que concentra el 81% del volumen total, frente al 19% correspondiente a activos urbanos. Asimismo, destaca el peso de los hoteles de categoría superior, con los establecimientos de 4 y 5 estrellas acaparando más del 80% de la inversión total habida en la región.

Principales operaciones de inversión hotelera en Málaga en 2026

Entre las operaciones más destacadas en Málaga, Colliers destaca la adquisición del 90% del suelo hotelero donde se ubicará el futuro Four Seasons Marbella 5 estrellas por parte de Immobel y Fort Partners (el vendedor ha sido el empresario Ricardo Arranz), una de las operaciones más relevantes del periodo y la adquisición del Ocean House Costa del Sol de Torremolinos (un 4 estrellas de 373 habitaciones) por parte de Grupotel a Apollo.

Una imagen conceptual del proyecto Four Seasons de Marbella. / L. O.

La consultora también cita la compra del hotel Tent Torremolinos (un 3 estrellas de 440 habitaciones) por parte de Covivio a Zetland Capital; la venta del hotel San Fermín en Benalmádena (un 3 estrellas de 316 habitaciones por parte de Atalaya (fondo hotelero gestionado por Actyus) a Dorobe; así como la adquisición del Silken Antequera Hills (un 4 estrellas de 182 habitaciones) por Hoteles Silken a Bain Capital.

Además se menciona la reconversión a apartahotel de los edificios de la calle Mariscal 3 en Málaga capital (conocidos por los casos de asustaviejas de hace años) tras al acuerdo de compra de esros inmueble por parte de Edgar Suites. El futuro establecimiento será un 4 estrellas de 84 habitaciones.

Fachada exterior del edificio ubicado en el número 3 y 5 de la calle Mariscal, en Málaga / Maps

En el caso de Sevilla se detecta un volumen de inversión de 71 millones de euros en el primer semestre, siendo el segundo mercado más activo de Andalucía. La provincia ha protagonizado una de las transacciones más relevantes a nivel regional con la adquisición del complejo multiuso Torre Sevilla, el edificio más alto de la ciudad, por parte de Argis a Caixabank, que alberga el hotel Eurostars Torre Sevilla en sus plantas superiores.

El segmento premium hotelero lidera la inversión en España

Las 10 principales operaciones del segmento premium en España suman cerca de 1.300 millones de euros, representando el 61% del volumen total invertido en hoteles de gama alta. Baleares concentrar cuatro de las diez de las mayores transacciones del semestre.

"La fuerte concentración transaccional en los activos hoteleros de mayor categoría refleja la confianza de los inversores en el turismo español de alto valor añadido, que sigue respaldado por unos fundamentales muy sólidos. La aceleración que hemos visto en el segundo trimestre nos hace anticipar un cierre de año con niveles de inversión muy elevados", ha comentado el director de Hoteles en Colliers, Gonzalo Gutiérrez.

"El interés por destinos vacacionales premium y por activos de mayor calidad está marcando la pauta de la inversión hotelera en los últimos trimestres y prevemos que siga condicionando la actividad en 2026", ha añadido.