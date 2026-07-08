Toda la programación de la Feria de El Palo 2026: conciertos, horarios de la procesión de la Virgen del Carmen y más de 50 actividades

El Palo se prepara para celebrar la feria de la barriada en honor a la Virgen del Carmen. Desde el martes 14 al domingo 19 de julio, habrá numerosas actividades lúdicas, culturales y deportivas para todas las edades. Además, el jueves 16 tendrá lugar la tradicional procesión marítima-terrestre a partir de las 17.00 horas. Todo ello con una amplia programación con más de medio centenar de actividades para todos los públicos.

Atracciones y casetas

En la plaza del Padre Ciganda se concentrarán las casetas a cargo de los distintos colectivos del distrito. Las asociaciones que estarán a cargo son Carnaval Paleño, Peña Los Bolaos, Deportistas Paleños y la Asociación Amigos del Caballo del Cerro Colorado. También participarán la Asociación Nena Paine, el Club Baloncesto El Palo, la Asociación de Vecinos La Unión-La Mosca y la Peña El Palustre. También en este punto se ubicará el escenario principal, donde los espectáculos y la música en vivo llenarán la plaza.

Desde la plaza Padre Ciganda hasta la plaza Virgen Milagrosa las personas que acudan a la feria podrán disfrutar de las atracciones mecánicas, degustar comida en los diferentes puestos de gastronomía y comprar productos artesanos.

Fechas a destacar

La gala para la elección de Miss y Míster de la Feria El Palo 2026 se celebrará el martes 14. Este año el certamen contará con la colaboración de la Asociación de Empresarios Málaga Este (EME). El miércoles 15 se coronará a la Reina y el Rey durante la cena homenaje a los mayores.

El domingo 19, las atracciones mecánicas tendrán los precios reducidos con el 'Día del Niño' a partir de las 18.30 horas.

Presentación feria de El Palo / La Opinión

La procesión de la Virgen del Carmen

El jueves 16 se celebrará uno de los momentos más bonitos e importantes para las personas de la barriada de El Palo: La Virgen del Carmen recorrerá las calles de la barriada y sus costas e irá acompañada por embarcaciones tradicionales decoradas.

El itinerario dará comienzo con la salida procesional de la imagen a las 17.00 horas desde la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, para luego continuar por la avenida Juan Sebastián Elcano, calle Arquitecto Eduardo Esteve, avenida Salvador Allende, carril de la Milagrosa, calle Quitapenas y calle Banda del Mar.

Después de este recorrido, tendrá lugar uno de los momentos más emblemáticos de la procesión, el embarque de la Virgen del Carmen frente al Colegio SAFA-ICEAT, donde recorrerá el litoral junto a los devotos que irán en las clásicas embarcaciones. Tras el desembarco, continuará por calle Playa del Chanquete, calle Banda del Mar, calle Mar y avenida Juan Sebastián Elcano hasta regresar a su templo.

Música, espectáculos y actividades para todos

La plaza Padre Ciganda se llenará de arte y ritmo con la actuación de la cantante Merche el sábado 18. Junto a ella, también destacan los conciertos de Álvaro García, N-One, Salma y María Lozano. Y también amenizarán las noches la Orquesta A Compás Musical y Capitán Vinilo junto a los DJ Paco Gómez, Lucena y Félix Gutiérrez.

La danza y el baile tendrán un lugar especial con las actuaciones del Cuadro Flamenco José Moré y los grupos de baile de las academias de Montse Bravo, Ana María Torralvo y Alicia Lara. También habrá actividades infantiles, gastronómicas, concursos y otros pasatiempos.

El sábado 18 de 11.00 a 18.00 horas se celebrará la Feria de Día de Echeverría de El Palo en la avenida de Pío Baroja. Esta jornada, organizada en colaboración con la Asociación de Comercios Echeverría del Palo, acogerá el paseo de caballos y enganches de la Asociación Amigos del Caballo El Cerro Colorado, junto a las actuaciones de Carlos Bravo, Radio 80, coros y academias de baile. Asimismo, en este mismo día se celebrará el certamen 'La Reina de Echeverría' y el reto 'La Sevillana más larga'.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto a los representantes de las asociaciones y entidades que colaboran en la participación de la organización de la feria, presentaron hoy la programación de la edición.

Programación Feria de El Palo

14 de julio

21:00 h. Comienzo de la música en la plaza Padre Ciganda.

21:30 h. Espectáculo ‘Sueño marinero’ por el Cuadro Flamenco José Moré.

21:50 h. Inauguración del Real de la Feria El Palo 2026 con espectáculo pirotécnico musical.

22:00 h. Actuación de la Academia de Baile Montse Bravo.

23:00 h. Gala para la elección de la Reina y el Míster Feria El Palo 2026.

00:15 h. Orquesta A Compás Musical.

15 de julio

21:00 h. Cena homenaje a las personas mayores del Distrito Este.

21:30 h. Orquesta A Compás Musical.

22:45 h. Gala del Mayor y elección de la Reina y Rey de las personas mayores.

23:00 h. Actuación María Lozano.

00:30 h. Orquesta A Compás Musical.

01:45 h. DJ Paco Gómez.

16 de julio

21:00 h. Comienzo de la música en la plaza Padre Ciganda.

21:30 h. Actuación de la Academia de Baile Ana María Torralvo.

22:30 h. Orquesta A Compás Musical.

23:30 h. Actuación de Álvaro García.

01:00 h. Orquesta A Compás Musical.

17 de julio

21:00 h. Comienzo de la música en la plaza Padre Ciganda.

21:30 h. Actuación de la Academia de Baile Alicia Lara.

22:00 h. Actuación N-One.

23:30 h. Actuación Salma.

01:00 h. DJ Lucena.

18 de julio

Feria de Día de Echevarría de El Palo, de 11:00 a 18:00 horas:

Paseo de caballos y enganches con concursos al jinete mejor vestido, a la amazona mejor vestida, al coche mejor engalanado y a la Reina de la Feria de Día de Echeverría 2026.

11:05 h. Academia de Baile Montse Bravo.

11:45 h. Academia de Baile Silvia Bermúdez.

12:00 h. Academia de Baile Natalia Belmonte.

12:15 h. Coro Aires Paleños.

12:45 h. Coro Ecos del Perchel.

13:15 h. Coro Rociero Cantares.

13:45 h. Coro Rociero Agua Marina.

14:15 h. Entrega de Premios a caballistas y enganches.

14:30 h. Concierto de Carlos Bravo.

16:00 h. Elección de la ‘Reina de la Feria de Día de Echeverría 2026’.

16:30h. Concierto del grupo Radio 80.

Plaza del Padre Ciganda:

21:00 h. Comienzo de la música en la plaza Padre Ciganda.

21:30 h. Actuación Capitán Vinilo.

23:30 h. Actuación Merche.

01:00 h. DJ Félix Gutiérrez.

19 de julio