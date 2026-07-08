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La rotura accidental de una caja de cable de telefonía en Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga afecta al servicio de Internet en la zona

La incidencia se produjo en la tarde de este martes y se espera que el suministro se normalice a lo largo de la mañana de este miércoles

La calle Eugenio Gross, con las obras del metro de Málaga.

La calle Eugenio Gross, con las obras del metro de Málaga. / Álex Zea

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La rotura accidental de un prisma (caja de cableado) de la compañía Telefónica por parte de una pantalladora de las obras del metro de Málaga en la calle Eugenio Gross afectado desde la tarde noche de ayer martes a la cobertura de Intenet y a la línea telefónica de los hogares de esta zona, según han explicado a este periódico fuentes de esta empresa. Los trabajos para reponer el cableado dañado se prologan desde entonces, con la previsión de que el servicio se restalezca a lo largo de la mañana de este miércoles.

Telefónica mantiene contacto permanente con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía (las obras del metro están a su cargo) para conocer cuándo se producirá exactamente la normalización del servicio. La avería se ha producido junto a las instalaciones que Telefónica tiene en Eugenio Gross.

Visita de las consejeras de Fomento, Rocío Díaz, y de Economía, Carolina España, a las obras del metro de Málaga en Eugenio Gross

Obras del metro de Málaga en la calle Eugenio Gross. / Álex Zea

A la espera de que el servicio se normalice

Las fuentes consultadas por este periódico han comentado que la rotura de este prisma provocó inicialmente la interrupción del servicio en este área de Málaga, aunque no han ofrecido una cifra estimada de hogares afectados.

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Según señalan, la cobertura pudo ser restablecida en en parte durante las horas siguiente derivando las conexiones por otros cableados, ya a que la red "funciona como una malla". No obstante, reconocen que puede haber clientes que sigan tendiento problemas de Internet y telefonía en casa.

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