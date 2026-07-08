Empresas
La rotura accidental de una caja de cable de telefonía en Eugenio Gross por las obras del metro en Málaga afecta al servicio de Internet en la zona
La incidencia se produjo en la tarde de este martes y se espera que el suministro se normalice a lo largo de la mañana de este miércoles
La rotura accidental de un prisma (caja de cableado) de la compañía Telefónica por parte de una pantalladora de las obras del metro de Málaga en la calle Eugenio Gross afectado desde la tarde noche de ayer martes a la cobertura de Intenet y a la línea telefónica de los hogares de esta zona, según han explicado a este periódico fuentes de esta empresa. Los trabajos para reponer el cableado dañado se prologan desde entonces, con la previsión de que el servicio se restalezca a lo largo de la mañana de este miércoles.
Telefónica mantiene contacto permanente con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía (las obras del metro están a su cargo) para conocer cuándo se producirá exactamente la normalización del servicio. La avería se ha producido junto a las instalaciones que Telefónica tiene en Eugenio Gross.
A la espera de que el servicio se normalice
Las fuentes consultadas por este periódico han comentado que la rotura de este prisma provocó inicialmente la interrupción del servicio en este área de Málaga, aunque no han ofrecido una cifra estimada de hogares afectados.
Según señalan, la cobertura pudo ser restablecida en en parte durante las horas siguiente derivando las conexiones por otros cableados, ya a que la red "funciona como una malla". No obstante, reconocen que puede haber clientes que sigan tendiento problemas de Internet y telefonía en casa.
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución