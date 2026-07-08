Suspenden el desahucio de la familia de Málaga con un niño discapacitado y el padre con incapacidad permanente

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Málaga, plaza número 10, ha comunicado la suspensión del desahucio por impago del alquiler de Ismael Parra y su familia, que iba a tener lugar el próximo martes 14 de julio, del piso que tienen en alquiler, en un bloque de la calle Emilio López Cerezo, en la zona de La Unión.

En la vivienda, de unos 50 metros cuadrados y con un precio actual de alquiler de 1.050 euros, viven Ismael con su mujer, Ana María Vélez, un hijo en común de 6 años con un 49 por ciento de discapacidad y su suegra.

Ismael Parra, y su mujer Ana María Vélez, ayer, en su piso de alquiler de calle Emilio López Cerezo. / La Opinión

En esta nueva providencia, que puede recurrir la propiedad del piso, el juzgado ha reclamado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento un informe actualizado sobre la posible vulnerabilidad de la unidad familiar, así como las gestiones que ha hecho la familia para obtener una «solución residencial adecuada».

La operación pendiente de la pierna derecha

La causa de la suspensión del desahucio, explicó ayer el propio Ismael Parra a La Opinión, radica en que está pendiente de operarse de la pierna derecha en el Hospital Clínico; después de que en marzo del año pasado, un intento de suicidio desde el puente de la Aurora le causara a este malagueño de 33 años, la incapacidad permanente total.

De hecho, en abril de este año el juzgado ya suspendió el lanzamiento, porque se recuperaba de una anterior operación.

Ismael Parra, en silla de ruedas, con su mujer Ana María Vélez, la semana pasada en su piso en alquiler por la zona de calle La Unión. / A.V.

«Ahora, estoy pendiente de operarme en el Clínico, todavía sin fecha. En traumatología me dijeron que tengo el nervio muerto, por eso me cuesta tanto estar de pie. Me van a intervenir a ver si puedo salvar el nervio», detalló ayer Ismael, que se suele desplazar en silla de ruedas o con muletas.

Tras conocer la noticia del juzgado, Ismael Parra confesó estar «más tranquilo, porque ahora sé que se ha paralizado». No obstante, indicó que ya hay buena parte de las pertenencias familiares en un trastero, gracias a la ayuda de Cáritas, para cuando salga del piso tras la operación.

Impago por los desperfectos

Como explicó a La Opinión la semana pasada, su familia no paga el alquiler desde enero de 2024, por consejo de su entonces abogado, dados los numerosos desperfectos que tiene la vivienda y que el arrendador, denuncian, no ha reparado.

La zona más llamativa, que mostró a este periódico, se encuentra sobre la ducha, con el falso techo desprendido «hace más de un año», además de que, según explicó, el mal estado de la nevera del piso, provocó un fuego que se extendió hasta el termo, y que pudo apagar. Tampoco entonces consiguió que el arrendador le arreglara los daños, criticó.

Ismael Parra también denunció el mal estado del cuadro eléctrico de su piso en alquiler. / A.V.

Ismael Parra también indicó que el dueño del piso, que también es del bloque, venía a cobrar «en negro» y le extendía un recibo a mano. Y además, criticó que ni su mujer ni su suegra pudieron empadronarse en la vivienda, por las largas que les daba.

Como indicó, la presión de tener dos trabajos para pagar el alquiler y sacar adelante a su familia, más los daños sin reparar en la casa le llevaron a ese intento de suicidio.

Petición de investigación al Ayuntamiento por si hubiera irregularidades

La exconcejala Rosa Galindo, del colectivo Un Techo por Derecho, que visitó la vivienda, reclamó la semana pasada al Ayuntamiento, una investigación sobre este bloque que pertenece «a un gran tenedor», con una sociedad dueña del edificio, por si hubiera alguna irregularidad, «porque Ismael nos comenta que -el propietario- está cobrando en negro».

La conexión eléctrica en mal estado de la nevera del piso, causó un fuego en la cocina, denunció Ismael Parra. / A.V.

El malagueño también informó ayer a La Opinión de que ya estaba siendo asesorado por el Instituto Municipal de la Vivienda, por si pudiera optar a un piso de «segunda ocupación», por ser familia vulnerable.

A Ismael, tras su intento de suicidio, le ha quedado una pensión de 435 euros, y a su hijo, 180 euros por la ley de Dependencia. Son los únicos ingresos familiares. subrayó.