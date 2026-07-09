El 62% de los alumnos aprueba la PAU extraordinaria en Málaga: cuándo salen las notas definitivas y cómo pedir plaza

Miles de estudiantes encaran estos días el último tramo del acceso a la Universidad, una fase marcada no solo por las notas, sino también por los plazos administrativos que pueden resultar decisivos para conseguir plaza. Tras la convocatoria extraordinaria de la PAU, el calendario entra ahora en una etapa clave: revisión de exámenes, publicación de calificaciones definitivas y preinscripción en los grados con vacantes.

Destacar que algo más del 62 por ciento de los alumnos que se presentaron la pasada semana a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria ha superado los exámenes. La nota media final, calculada a partir de los resultados de la prueba y del expediente de Bachillerato, se ha situado en 6,021 puntos.

PAU extraordinaria en Málaga. / l.o.

Cuántos alumnos se presentaron a la PAU extraordinaria

La convocatoria extraordinaria contó con 2.300 estudiantes presentados. De ese total, 879 alumnos se examinaron únicamente de las pruebas de admisión, las que permiten subir la calificación para mejorar las opciones de acceso a determinados estudios universitarios.

La nota media obtenida en la prueba fue de 4,623 puntos. Al combinarse con la nota media del expediente de Bachillerato, situada en 6,95, el resultado final queda en los 6,021 puntos.

Estudiantes en la PAU en la Universidad de Málaga. / Gregorio Marrero

Cuándo salen las notas definitivas de la PAU extraordinaria

El calendario posterior a los exámenes ya tiene varias fechas marcadas. Los estudiantes que quieran solicitar la revisión de ejercicios podrán hacerlo de manera telemática entre el 10 de julio, desde las 9:00 horas, y el 14 de julio, hasta las 14:00 horas.

Después de ese proceso, las notas definitivas se publicarán el 17 de julio. Será entonces cuando los alumnos conozcan el resultado final de la convocatoria extraordinaria, una información clave para quienes estén pendientes de su acceso a la Universidad.

Además, quienes deseen solicitar la visualización de los ejercicios podrán hacerlo entre el 20 de julio, desde las 9:00 horas, y el 21 de julio, hasta las 14:00 horas.

Momentos en los que los estudiantes tienen los nervios a flor de piel. / l.o.

Cómo pedir plaza en la Universidad tras la PAU extraordinaria

El trámite para optar a una plaza universitaria en esta fase pasa por realizar la preinscripción, cuyo plazo está abierto del 9 al 14 de julio.

Esta fase extraordinaria servirá para adjudicar las plazas de las distintas titulaciones universitarias que hayan quedado vacantes tras los procesos de adjudicación de la fase ordinaria. Por ello, los estudiantes interesados deben tener en cuenta tanto el plazo de preinscripción como la fecha de resolución.

La primera adjudicación de plazas está prevista para el 24 de julio, fecha en la que los aspirantes podrán conocer si han obtenido plaza en alguno de los grados disponibles dentro de esta fase extraordinaria.