Por Andalucía exige medidas concretas que garanticen el servicio universal de guarderías prometido en el acuerdo de PP y Vox

Una de las 150 medidas que recoge el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad' de PP y Vox es la de hacer gratuita y universal la educación de 0 a 3 años, algo que familias y educadoras sociales llevan tiempo reivindicando en las calles. Tras reunirse con estos colectivos en lucha, la coalición Por Andalucía ha registrado este jueves en el Parlamento una iniciativa que pretende exigir a la Junta de Andalucía que defina las necesidades del sistema, mejore las condiciones laborales de los trabajadores del sector, amplíe recursos y "deje de desviar fondos públicos". En definitiva, piden al Gobierno de Moreno que concrete cómo se va a abordar la situación.

Entre las peticiones del parlamentario por Málaga, Ernesto Alba, se recoge la de instar a la Junta a explicar "claramente" cuáles son las necesidades del servicio de guardería en todo el territorio andaluz con el objetivo de definir las necesidades del colectivo, garantizar que se trabaje desde lo público para cubrir este servicio y que se haga "con seriedad", contemplando los casos, además, del alumnado con necesidades especiales y los recursos disponibles para atenderlos. “Es esencial, además, mejorar las condiciones de trabajo, reduciendo la ratio, y que esto no se traduzca en una pérdida de líneas, sino en la posibilidad de ampliar recursos y plazas", ha expresado Alba.

El acuerdo recoge la bonificación 100% del servicio de 0 a 1 años

Por lo pronto, el acuerdo firmado recoge la extensión de la bonificación del 100% del servicio socioeducativo a los niños de 0 a 1 años tanto en la red pública como en los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias y el aumento hacia una dotación presupuestaria finalista suficiente. PP y Vox se comprometen a hacer una actualización necesaria del modelo de financiación, "con el fin de garantizar su aplicación efectiva", así como a proteger la conciliación de las familias andaluzas y a asegurar la estabilidad de la red de centros. Todo ello de cara al arranque del próximo curso escolar 2026/2027.

El parlamentario ha criticado que no se detallen las medidas firmadas en el pacto de Moreno y Gavira y les ha instado a "dejar de hacer el avestruz" y "convertir las palabras en hechos" porque, ha añadido, "los colectivos están muy preocupados por la situación porque han percibido un profundo desinterés por parte de la Junta y la Consejería competente".

No ocurrirá lo mismo con el Bachillerato en Andalucía, que, según las medidas del pacto, se pretende hacer una "concertación progresiva" con el objetivo de priorizar la Educación Especial y la Formación Profesional. Solo especifica que se garantizará la libertad de elección de centro.

El aula matinal se encarece

El servicio de aula matinal será más caro el próximo curso 2026/2027. Las familias malagueñas y andaluzas tendrán que pagar 1,82 euros por día, es decir, 23,91 euros mensuales, por el servicio. Así se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las escuelas infantiles de 0 a 3 años pagarán un 14,4% más por el aula matinal.