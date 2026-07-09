La Audiencia de Málaga condena a 52 años de prisión al padre Fran por abusar de cuatro mujeres a las que sedaba y grababa

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al padre Fran, el cura que ha sido juzgado recientemente acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad tras sedarlas para dejarlas inconsciente, hechos que también grababa y almacenaba. Además, se le impone que indemnice a las cuatro víctimas con distintas cantidades que suman casi 705.000 euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala respalda las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares y considera probado que el religioso entabló relaciones de amistad con las mujeres en el ámbito del desarrollo de sus actividades profesionales. Señala el Tribunal que "aprovechando estas situaciones de amistad" con las víctimas, les suministraba una sustancia desconocida, pero que generaban una profunda situación de somnolencia y perdida de conciencia, lo que el procesado utilizaba para "satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima".

Delitos continuados

Por ello se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

La resolución también le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos, imponiéndole por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 704.953 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga.