Málaga trabaja en la búsqueda de un suelo para habilitarlo tras el desalojo del parking de autocaravanas de Sacaba

El Ayuntamiento de Málaga trabaja ya en la búsqueda de un suelo donde habilitar un espacio para autocaravanas después del desalojo del asentamiento de Sacaba. Así lo ha confirmado este jueves la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en el Consejo Rector de Urbanismo. La concejala ha asegurado que el Consistorio está buscando parcelas para otorgar una concesión demanial, es decir, una autorización administrativa para ceder el uso de un suelo público durante un tiempo determinado y con unas condiciones concretas, que permita acondicionar un terreno para este uso.

La medida supone el primer paso concreto anunciado por el equipo de Gobierno tras el cierre del solar de Sacaba, una actuación que el Ayuntamiento justificó por motivos de salubridad, seguridad y convivencia y que durante los últimos días ha generado un intenso debate político y social.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, preguntó durante la sesión cuál será la alternativa urbanística tras el desalojo del asentamiento, una pregunta que también se hacen los usuarios del parking de Sacaba que han sido desalojados. En respuesta, Casero ha explicado que el Ayuntamiento "está trabajando en la búsqueda de parcelas para que haya una concesión demanial para habilitar un suelo", en línea con la intención ya manifestada por el alcalde, Francisco de la Torre, de crear un espacio regulado para autocaravanas.

Parking de autocarvanas en Sacaba / ESPERANZA MENDOZA

Paco Pomares, concejal del distrito de Carretera de Cádiz: "Voy a defender a la gente humilde y sencilla que ha pedido ayuda a su Ayuntamiento"

El debate sobre Sacaba ha ocupado parte del Consejo y ha evidenciado el choque entre el equipo de Gobierno y la oposición sobre la gestión del conflicto. El concejal del distrito de Carretera de Cádiz, Paco Pomares, ha defendido la actuación municipal asegurando que respondió a las reiteradas peticiones de auxilio de los vecinos de la barriada. "Es una barriada muy humilde y trabajadora. Los propios vecinos nos alertaron de que la situación era insostenible", ha afirmado el edil.

Pomares sostiene que entre los problemas denunciados figuraban "armas, consumo de drogas" y situaciones que habían provocado que muchos residentes vivieran "con miedo". Además, ha recordado que la parcela es de titularidad privada, propiedad de Repsol, y asegura que el Ayuntamiento ha actuado tras años de quejas vecinales.

El edil también ha criticado la postura de la oposición, a la que ha acusado de "defender a los agresores y no a las víctimas". Según ha explicado, la Policía Local identificó a las personas que permanecían en el asentamiento y actualmente solo quedan tres caravanas en la parcela, que ya se encuentra cerrada para impedir nuevos accesos.

Pomares ha añadido que parte del colectivo de caravanistas se ha puesto en contacto con el distrito para buscar una solución y ha reiterado que seguirá defendiendo "a la gente humilde y sencilla que ha pedido ayuda a su Ayuntamiento y ha obtenido respuesta".

Fachada de la sede de la Gerencia de Urbanismo / IGNACIO A. CASTILLO

Con Málaga reclama alternativas para las familias

Desde Con Málaga, la portavoz Toni Morillas ha criticado lo que considera una utilización política de los vecinos de Sacaba y ha defendido que el Ayuntamiento debería haber garantizado mecanismos de convivencia sin ejecutar el desalojo antes de ofrecer previamente una alternativa.

Morillas ha recordado que muchas de las personas que residían en el asentamiento lo hacían porque habían sido expulsadas del mercado de la vivienda y aseguró que "hay familias obligadas a vivir en sus vehículos como única opción". También ha rechazado que se generalice calificando a los residentes como agresores, al considerar que se trata de una afirmación "de una terrible irresponsabilidad".

Un conflicto marcado por la crisis de la vivienda

El cierre del asentamiento de Sacaba ha puesto de manifiesto dos realidades que han convivido durante años en este espacio situado junto al Camino de la Térmica. Por un lado, las denuncias vecinales por problemas de convivencia, inseguridad, acumulación de residuos y salubridad, respaldadas por las asociaciones de Sacaba y Parque Litoral. Por otro, la situación de decenas de familias que habían convertido sus caravanas en su única vivienda ante la imposibilidad de acceder a un alquiler en Málaga.

En los días previos al desalojo, los residentes reclamaron al Ayuntamiento una alternativa antes de abandonar el solar. Aseguraban que la mayoría eran trabajadores que no pedían una vivienda, sino un lugar donde poder instalar sus vehículos de forma legal mientras encontraban una solución definitiva.

El operativo municipal comenzó con la identificación de los residentes por parte de la Policía Local y la entrega de requerimientos para abandonar la parcela privada. El Ayuntamiento informó posteriormente de que el número de vehículos fue descendiendo progresivamente hasta quedar únicamente unas pocas caravanas, mientras se procedía al cierre físico del recinto para impedir nuevas ocupaciones.

Ahora, la búsqueda de una parcela para habilitar un espacio específico para autocaravanas abre una nueva fase tras el desalojo de Sacaba, aunque el Ayuntamiento todavía no ha concretado dónde podría ubicarse ese futuro suelo ni los plazos para su puesta en marcha.