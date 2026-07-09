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250 aniversario de Estados Unidos

Bernardo de Gálvez, en la ‘sala de espera’ de la ciudad norteamericana de San Diego

El Ayuntamiento de Málaga sigue sin noticias de la ciudad californiana de San Diego, a cuyo alcalde, Francisco de la Torre dirigió una carta en enero para ofrecerle un mural sobre Bernardo de Gálvez, con motivo del 250 aniversario de EEUU, en la línea del mural de Atlanta con símbolos malagueños.

La ciudad californiana, y un retrato de Bernardo de Gálvez, virrey de Nueva España, que incluía California.

La ciudad californiana, y un retrato de Bernardo de Gálvez, virrey de Nueva España, que incluía California. / Wikipedia/La Opinión

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

En 1769, se construyó un presidio o fortaleza, mientras el franciscano español san fray Junípero Serra fundaba la misión de San Diego de Alcalá, germen de la actual ciudad californiana de San Diego.

El presidio real de San Diego y la misión franciscana fueron algunos de los muchos edificios que jalonaron el Camino Real entre las actuales México y Estados Unidos, una iniciativa del ministro malagueño de Indias José de Gálvez, para frenar a los rusos en Norteamérica, que ya asomaban por Alaska.

Misión de San Diego Alcalá, el origen español de San Diego.

Misión de San Diego Alcalá, el origen español de San Diego. / La Opinión

San Diego, una ciudad española, mexicana y estadounidense

San Diego, que formó parte de la Monarquía española, pasó a ser mexicana con la independencia, en 1821, y se convirtió en estadounidense tras la guerra y posterior tratado de 1848, en el que México perdió más de la mitad de su territorio.

Con este bagaje histórico, el Ayuntamiento de Málaga ofreció a comienzos de año al Consistorio de San Diego una iniciativa artística protagonizada por Bernardo de Gálvez, sobrino de José de Gálvez, y uno de los adalides de la independencia de las 13 colonias inglesas en 1776, origen de Estados Unidos. La propuesta, confirman fuentes municipales, sigue sin contestar.

Los Reyes de España, ante el retrato de Bernardo de Gálvez, en el Capitolio de Washington.

Los Reyes de España, ante el retrato de Bernardo de Gálvez, en el Capitolio de Washington. / La Opinión

Por su parte Jesús Benayas, presidente de la Casa de España en San Diego, confirmaba el mes pasado a La Opinión la llegada de la iniciativa al Ayuntamiento de San Diego. En su opinión, se trata de una propuesta «extraordinaria».

La crucial ayuda de España a la independencia de Estados Unidos

La idea fue lanzada el 12 de enero por el alcalde de Málaga, cuando escribió una carta en inglés al alcalde de San Diego, el demócrata Todd Gloria, en la que le resaltaba que «pocas ciudades americanas reflejaban la histórica intersección de fronteras, culturas y herencia compartida como tan claramente San Diego».

Homenaje a Gálvez y a España | A.V.

Las Hijas de la Revolucíon Americana, con el alcalde Francisco de la Torre, en 2022, en un homenaje a Bernardo de Gálvez y a España, por su ayuda a la independencia. / A.V.

Francisco de la Torre hacía, a continuación, un repaso del papel de Bernardo de Gálvez en la consecución de la independencia, al tiempo que recordaba que fue virrey de Nueva España, la más alta autoridad en un territorio que incluía la actual California.

De paso, le informaba de que Málaga envió 400.000 reales para apoyar a las fuerzas de George Washington, por entonces con una importante escasez de medios.

Un mural con Bernardo de Gálvez, San Diego y la triple herencia compartida

Por este motivo, ofrecía a San Diego un mural, con motivo del 250 aniversario de los Estados Unidos, que representara a Bernardo de Gálvez, San Diego y la herencia compartida española, mexicana y americana.

Francisco de la Torre tan solo pedía a Todd Gloria un espacio visible, pues Málaga «asumiría todos los costes asociados con esta obra de arte», a cargo del artista urbano malagueño Lalone, y que contaría con el visto bueno de la ciudad californiana. Junto al mural, y en coordinación con la Embajada de España y las oficinas de Turismo y Cultura españolas, la ciudad de Málaga se ofrecía a organizar una recepción.

El mural cerca del estadio de Atlanta, con reconocibles símbolos malagueños.

El mural cerca del estadio de Atlanta, con reconocibles símbolos malagueños. / Ayuntamiento de Málaga

El ejemplo del mural de Atlanta

Recuerda este despliegue a la, esta sí, culminada iniciativa de las áreas de Turismo del Ayuntamiento y la Diputación en Atlanta donde, el pasado junio se inauguró un mural de 35 metros de largo por 3,5 de alto en el paso elevado al Mercedes Benz Stadium, una de las sedes del Mundial de Fútbol. Realizado por Lalone y Kato, estará 3 años y en él aparecen numerosos elementos de Málaga (incluido el Málaga C.F.).

Noticias relacionadas y más

El mural permanecerá durante tres años en los accesos al principal estadio de Atlanta.

El mural de Atlanta permanecerá durante tres años en los accesos al principal estadio de Atlanta. / La Opinión

¿Y Bernardo de Gálvez? «De San Diego seguimos pendientes de respuesta»; pero sí ha habido respuesta de «otras ciudades» y se irá informando, cuentan fuentes municipales.

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