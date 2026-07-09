CCOO rechaza las aperturas especiales hasta medianoche en Plaza Mayor y McArthurGlen de Málaga y anuncia "acciones legales" si se producen

El sindicato CCOO ha manifestado este jueves su total y rotundo rechazo a la iniciativa denominada 'Late Night Shopping' promovida por la gerencia del centro comercial Plaza Mayor y McArthurGlen en Málaga para extender el horario comercial de las tiendas hasta las 00.00 horas los próximos días 30 de julio y 27 de agosto. La central considera que esta acción supone "estirar de forma desmedida" el horario y recuerda que el sector ya cuenta con "un horario de apertura sumamente amplia de 12 horas diarias, una franja más que suficiente para atender la demanda".

CCOO exige la retirada de la propuesta que, a su juicio, supone la "pérdida absoluta de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, dinamitando los calendarios laborales". También supone, indica, "un aumento de la carga de trabajo y de la fatiga física y mental que se ve especialmente agravada por las altas temperaturas del verano y el sobreesfuerzo que ya exige el periodo de la ZGAT y rebajas, además de afectar a la salud laboral".

El sindicato afirma que la iniciativa no va a generar nuevos puestos de trabajo y cree que "lo único que aumentará exponencialmente es la carga de trabajo, la explotación y la fatiga extrema" de las personas trabajadoras que ya están en plantilla.

"Y sin olvidar las dificultades de las personas trabajadoras a la hora de retornar a sus hogares de madrugada, dada la inexistencia de una red de transporte público eficiente a esas horas", añade.

El centro comercial Plaza Mayor de Málaga. / L.O.

El sindicato ya se ha puesto en contacto formalmente tanto con la dirección del centro comercial como con las responsables de Recursos Humanos de las distintas empresas ubicadas en el centro comercial para exigirles "que no se sumen a la medida y desistan de inmediato". CCOO avisa a las empresas que se adhieram a participar en lo que califica ccomo "un despropósito" que esta acción supondría "un conflicto laboral en el comercio malagueño".

"Ante este atropello, CCOO denuncia públicamente que grandes cadenas comerciales como Zara, Mango y Álvaro Moreno, entre otras, pretenden adherirse a esta destructiva campaña, haciéndose cómplices de la explotación patronal", ha comentado el sindicato.

CCOO pide a las marcas y a los centros que rectifiquen

CCOO advierte de que aunque la dirección del centro comercial se ha escudado en el carácter "voluntario" de la iniciativa para las marcas, de no obtener "una rectificación y el compromiso explícito de no adherirse a las aperturas nocturnas", el sindicato iniciará "todas las acciones legales oportunas, incluyendo las denuncias ante la Inspección de Trabajo y las medidas de movilización y protesta necesarias para salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras de Plaza Mayor y McArthurGlen".

El sindicato ya se ha puesto en contacto formalmente tanto con la dirección del centro comercial como con las responsables de Recursos Humanos de las distintas empresas ubicadas en el centro comercial para exigirles "que no se sumen a la medida y desistan de inmediato". CCOO avisa a las empresas que se adhieran a participar en lo que califica ccomo "un despropósito" que esta acción supondría "un conflicto laboral en el comercio malagueño".

"Someter a las plantillas a aperturas nocturnas es cruzar las líneas rojas"

"Esta ocurrencia no es un hecho aislado, sino la gota que colma el vaso de un modelo de precarización sistémica en una ciudad como Málaga que se ve ya gravemente aglomerada y asfixiada por el turismo de masas. Pretender estirar el chicle aún más y convertir el comercio en una alternativa de ocio nocturno atenta de forma directa y salvaje sobre la conciliación de las personas trabajadoras, supeditando sus vidas al beneficio económico de las grandes marcas", ha comentado la responsable de Desarrollo Organizativo de CCOO Servicios Málaga, Leire Atienzao.

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Por su parte, el responsable de Comercio de CCOO Servicios Málaga, Ayose Curbelo, señala que "someter a las plantillas a aperturas nocturnas hasta las doce de la noche, en mitad de la campaña estival de la ZGAT y las rebajas, es cruzar todas las líneas rojas".