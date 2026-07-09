La conocida pizzería Trastevere de La Malagueta echa el cierre este domingo tras 48 años de actividad

La famosa pizzería Trastevere, en La Malagueta, cierra sus puertas tras 48 años de actividad. Su responsable, Ettore Stecchini, comentaba hace unos días en redes sociales que este domingo 12 de julio será el último día de apertura de este conocido negocio de hostelería, que comenzó su actividad en 1978 en la calle Sebastián Souvirón y que desde 1981 se ubica en la avenida Cánovas del Castillo. Estos días, la pizzería se está despidiendo de sus clientes, con momentos muy emotivos.

"Por nuestras mesas han pasado cuatro generaciones… Ahora me recuerdan entre lágrimas, algunos clientes, que comenzaron a venir siendo niños y ahora traen sus nietos", explica Stecchini.

"Como siempre se ha dicho, nada es para siempre. Y aunque al formar parte de la vida de los malagueños, desde hace 48 años, y pareciera que sería eterna, Pizzeria Trastevere tampoco es para siempre…", apuntaba este pasado 5 de julio en un mensaje en Facebook. El responsable de Trastévere afirma que es una decisión "muy meditada, muy pensada y analizada".

"Llevo 35 años llevando el timón de este transatlántico, los 20 últimos yo solo… Han sido años en los que ha habido muy malos momentos, pero he sabido salir de ellos… Pero es ahora, cuando mejor estamos, cuando está todo mucho más difícil de manejar. El problema del personal ha matado mi libertad. Ahora, mientras mejor vayan las cosas, más difícil es todo… y debería de ser al revés. Y yo puedo llorar con un ojo, ya que mis empleados antiguos, son los mejores del mundo y jamás me han fallado. Pero ya no se puede delegar en nadie, ya no es como antes, y para acontecimientos surgidos inesperadamente, ya no tengo fuerzas ni medios para afrontarlos y esto está afectando a mi salud y a mi felicidad, personal y familiar", expone.

Toda una vida en Pizzería Trastevere

El responsable de Trastevere afirma que, ante "acontecimientos surgidos inesperadamente", ya no se encuentra con fuerzas ni medios para afrontarlo. "Esto está afectando a mi salud y a mi felicidad, personal y familiar. Es momento de dejar a un lado el corazón y actuar con la cabeza. Es momento de mirar al futuro con nuevos ojos, con nuevas ilusiones, con nuevos objetivos… Se me parte el alma de pensar que no volveré a ver mi Pizzeria, mi vida, mi refugio… Un lugar al que entré por primera vez con 4 años, y me voy a ir con 53… Toda una vida", afirma.

"Pizzería Trastevere está en los corazones malagueños y eso me llena de orgullo", añade.

Da las gracias a todos sus trabajadores

Ettore Stecchini da las gracias a los cientos de trabajadores que han pasado por Trastevere en estos años ("ellos han sido nuestra esencia") y agradece especialmente la labor de los que llama sus "tres Angeles de la Guarda" que llevan muchos años con él: Salvador, jefe de cocina (casi 35 años), Javier Cobos, jefe pizzero (casi 30 años) y Fátima Zhora (los últimos 20 años).

Noticias relacionadas

"A ellos les debo todo. Y por supuesto, no me puedo olvidar de mi familia… Mi mujer, que no ha parado de remar conmigo… Y a mis hijos, que han tenido que compaginar sus estudios que han llevado maravillosamente, con la gran ayuda que me han echado los findes y días de fiesta en los últimos dos años… Sin ellos, nada tendría sentido", ha expuesto.