Urgencias, Oncología y UCI: nueve servicios del Hospital Regional de Málaga reciben el aval de calidad de la ACSA

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha recibido nuevas certificaciones de calidad concedidas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) a nueve de sus servicios asistenciales. Estos reconocimientos avalan el cumplimiento de exigentes estándares relacionados con la seguridad del paciente, la calidad científico-técnica o la organización asistencial.

"Este reconocimiento es fruto del trabajo coordinado de equipos multidisciplinares que comparten una misma cultura de mejora continua, innovación y evaluación permanente", ha subrayado el director gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega, durante el acto de entrega celebrado en el salón de actos del Hospital General, en el que han estado también presentes el jefe de área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río, miembros del equipo directivo, responsables de las unidades acreditadas y profesionales del centro.

Qué servicios del Hospital Regional han recibido el aval de calidad de la ACSA

En esta edición han recibido sus certificaciones los servicios de Oncología Médica, Neonatología y Cuidados Intensivos (UCI), que han alcanzado el nivel 'Óptimo'; los servicios de Neumología y Cirugía Torácica, acreditados de forma conjunta también con el 'nivel Óptimo'; el Servicio de Urgencias, que ha obtenido el nivel 'Excelente'; y los servicios de Anestesiología y Reanimación, Dermatología y Laboratorios, que han conseguido el nivel 'Avanzado'.

Estas certificaciones, según ha explicado el centro en un comunicado, reconocen el cumplimiento de "exigentes estándares" de calidad relacionados con la seguridad del paciente, la calidad científico-técnica, la organización asistencial, la continuidad de la atención, la formación, la investigación y la mejora continua.

Seguridad, humanización y calidad: estos son los criterios que evalúa la ACSA

Además, ponen en valor aspectos como la humanización de la asistencia, el trabajo multidisciplinar, la incorporación de la innovación a la práctica clínica y el compromiso de los profesionales con una atención sanitaria segura, eficiente y centrada en las personas.

Los informes de evaluación de la ACSA recogen fortalezas específicas en las distintas unidades acreditadas. En el caso de Oncología Médica, se reconoce la elevada satisfacción de los pacientes, la coordinación con otros servicios para garantizar una atención integral, la intensa actividad investigadora y la implantación de circuitos que favorecen la accesibilidad y la continuidad asistencial.

Urgencias, entre las unidades reconocidas por la ACSA

En el Servicio de Urgencias se pone en valor el importante avance en la digitalización de los procesos asistenciales, el refuerzo de la cultura de seguridad del paciente, la creación de nuevos circuitos específicos para pacientes vulnerables y críticos, así como el impulso a la investigación y a la innovación organizativa.

La ACSA también reconoce el papel de los Laboratorios del Hospital Regional como centro de referencia para metabolopatías en Andalucía Oriental. En este ámbito, se destaca el trabajo desarrollado para optimizar los procesos analíticos, mejorar la coordinación con Atención Primaria y Atención Hospitalaria y minimizar incidencias que evitan nuevas extracciones a los pacientes.

La UCI refuerza la humanización de la asistencia a pacientes y familiares

En Cuidados Intensivos, la evaluación valora especialmente las iniciativas dirigidas a la humanización de la asistencia, el apoyo a familiares, la investigación y la planificación orientada a mejorar la seguridad y el confort de pacientes y profesionales.

El servicio de Anestesiología y Reanimación destaca por la consolidación de su Unidad de Cuidados Críticos de Anestesia (UCCA), especializada en el manejo postoperatorio de cirugía complejas. También se reconoce la implantación de auditorías periódicas para reforzar la calidad asistencial, la gestión de riesgos, la incorporación de herramientas digitales como códigos QR para mejorar la información al paciente y la atención individualizada durante la recuperación postoperatoria.

Dermatología refuerza su papel en cáncer de piel, melanoma y dermatología infantil

Por su parte, la acreditación conjunta de Neumología y Cirugía Torácica reconoce la consolidación de un modelo asistencial multidisciplinar, el desarrollo de líneas de investigación, la incorporación de herramientas tecnológicas y la atención especializada a pacientes con patologías respiratorias complejas.

En Dermatología, la ACSA destaca su condición de unidad de referencia en dermatología infantil y micología cutánea, la sólida actividad investigadora desarrollada por sus profesionales, el abordaje multidisciplinar del melanoma y otros cánceres de piel, así como el seguimiento personalizado de los pacientes para favorecer la adherencia al tratamiento y la continuidad asistencial.

"Estas acreditaciones reflejan el compromiso de los profesionales con la excelencia asistencial y con un modelo sanitario basado en la calidad, la seguridad y la mejora continua”, ha señalado durante el acto el jefe de área de Certificación de la ACSA. “Detrás de cada certificación hay un importante esfuerzo colectivo orientado a ofrecer una atención cada vez más segura, eficiente y centrada en las personas" ha concluido.

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional, ha recordado que "la calidad constituye uno de los pilares estratégicos de nuestro hospital y estas acreditaciones reconocen el compromiso diario de los profesionales con una asistencia segura, excelente y centrada en las personas".