Acercar la investigación biomédica a los malagueños: IBIMA presenta su nueva Unidad de Impacto Social

Ser un puente entre la ciencia y la ciudadanía. Ese es el objetivo de la nueva Unidad de Impacto Social (UIS) de IBIMA Plataforma BIONAND, una estructura creada para acercar la investigación biomédica a la sociedad y hacer más visible el trabajo que se desarrolla en Málaga para mejorar la salud de la población.

Representantes del ámbito científico, sanitario, institucional, universitario, social y empresarial han acudido al acto de presentación de esta nueva unidad, que ha tenido lugar este jueves en la Sala Oyarzábal del Palacio Provincial de la Diputación de Málaga.

Al frente de esta nueva estructura estará Joaquín Morales Rubio, expresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, que asumirá la coordinación general. Desde IBIMA han destacado que su amplia trayectoria en el ámbito asociativo, institucional y ciudadano será “clave” para fortalecer el vínculo entre el instituto, las asociaciones de pacientes, las entidades sociales, las empresas y la ciudadanía.

Objetivo de la unidad: acercar la investigación biomédica a la ciudadanía

IBIMA se sitúa entre los diez mejores institutos de investigación biomédica públicos que hay en el país. Sin embargo, como ha señalado Morales, “si salimos a la calle y preguntamos, habrá muchas personas que no sepan lo que es IBIMA. Y esa es la paradoja”.

“Muchas veces cuando hablamos de investigación pensamos en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, pero tenemos uno de los principales institutos de investigación biomédica aquí en nuestra ciudad”, ha subrayado. Por ello, el objetivo de esta nueva unidad es “crear un puente entre la ciencia y la ciudadanía para que todo el mundo conozca el valor que tenemos aquí y que la investigación salva vidas”.

Presentación de la nueva Unidad de Impacto Social de IBIMA. / L.O.

La nueva Unidad de Impacto Social nace con la misión de ordenar, impulsar y reforzar todas aquellas acciones que contribuyan a acercar la investigación biomédica a la sociedad. Para ello, plantea varias líneas de trabajo: fortalecer una relación estable con las asociaciones de pacientes y colectivos ciudadanos, promover la participación social en la investigación, divulgar los avances científicos con un lenguaje accesible, generar alianzas institucionales y sociales e impulsar una red de voluntariado y socios de cuota.

IBIMA busca voluntarios para llevar la investigación biomédica a toda la provincia

Además, la Unidad trabajará para medir, comunicar y poner en valor el impacto real de la investigación desarrollada en IBIMA, promoviendo una cultura científica "más cercana, participativa y comprometida" con las necesidades de la población.

Uno de los ejes principales será la creación de una red de embajadores locales que contribuya a acercar el mensaje de IBIMA a toda la provincia. “Una red de delegados locales en cada uno de los 105 pueblos de la provincia de Málaga que van a llevar su nombre, su prestigio y la ayuda que IBIMA necesita para alcanzar este reconocimiento que merece”, ha remarcado Morales. El primer paso ahora, ha aclarado, es realizar un llamamiento en toda la provincia para captar voluntarios que quieran participar en esta labor.

“Si conseguimos que un niño diga dentro de poco: ‘Yo sé lo que hace IBIMA’. Si conseguimos que un empresario entienda que dentro de su responsabilidad social está también la de ayudar a la investigación. Si conseguimos que las familias comprendan por qué investigar salvavidas, entonces habremos conseguido alcanzar el objetivo de IBIMA”, ha resumido Morales.

Más de 1.400 investigadores trabajan en Málaga para mejorar la salud de la población

El director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones, ha insistido también en la necesidad de “poner en valor” lo que tiene Málaga. “La sociedad tiene que saber que en su provincia hay investigadores que están trabajando por mejorar la salud de la población”, ha afirmado.

El instituto, como ha recordado Tinahones, cuenta con más de 1.400 investigadores, organizados en ocho áreas que aglutinan todas las enfermedades contemporáneas, desde la Oncología, hasta las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, las enfermedades raras o neurodegenerativas. “Prácticamente, toda la investigación innovadora y todos los tratamientos nuevos que se están probando para enfermedades que no tienen tratamiento se hacen en nuestra provincia”, ha resaltado.

A su juicio, la creación de esta unidad supone “un paso estratégico” para conectar mejor la investigación biomédica con la sociedad. “La ciencia no termina en el laboratorio: debe llegar a los pacientes, a sus familias y a la ciudadanía”, ha defendido.

Así mejora IBIMA la salud de la población

El delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, ha destacado también que esta Unidad de Impacto Social supone “un paso más”, que demuestra la “iniciativa” y la “dinámica” que lleva Málaga en la investigación biomédica. “La tasa de supervivencia que esta investigación está generando es excepcionalmente buena”, ha señalado.

“Estamos mejorando la vida de los ciudadanos a pasos agigantados”, ha añadido. Bautista incidió también en la importancia de utilizar esta conexión con la ciudadanía para reforzar la prevención y transmitir mensajes claros sobre hábitos de vida saludables.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha felicitado a IBIMA por su trayectoria y por impacto en la sociedad. “Conseguir ser un referente en materia de investigación y de innovación tecnológica médica es realmente difícil, pero no es imposible y desde aquí desde Málaga y desde Andalucía se ha conseguido eso”, ha destacado.

También estuvo presente en el acto la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Jesús Ledesma, que ha incidido el valor de acercar la investigación a toda la provincia, especialmente a los municipios más pequeños. La presentación contó también con representantes de hospitales, asociaciones de pacientes y entidades sociales, entre ellas AECC Málaga, AMFACIJ, ALERMA, ADIMA, Alcer Málaga, AFA Málaga, la Asociación Lupus y Autoinmunes Málaga, Fundación Cudeca y ACCU Málaga, entre otras.