IBIMA busca mujeres de 25 a 55 años de Málaga para un estudio sobre salud cerebral: “Estamos infraestudiadas en la ciencia”

Ir a una habitación y no recordar a qué. Tener algo apuntado y aun así olvidarlo. Sentir que la cabeza está algo más espesa de lo habitual. Es lo que se conoce como la ‘niebla mental’, un fenómeno que afecta a muchas mujeres durante la perimenopausia y menopausia, pero que apenas se ha estudiado con detalle. Ahora, un equipo de investigadoras del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) quiere poner el foco precisamente ahí: en la salud cerebral femenina y en comprender cómo los cambios hormonales que se producen a lo largo de la vida pueden influir en la salud del cerebro de las mujeres.

Para ello, necesitan mujeres de entre 25 y 55 años que quieran participar en este estudio piloto, que se está llevando a cabo en Málaga. El objetivo es comparar distintas etapas —premenopausia, perimenopausia y menopausia— y observar si existe relación entre los niveles hormonales, determinados marcadores en sangre y los cambios cognitivos que algunas mujeres perciben en su día a día.

“Queremos entender qué es lo que pasa en ese periodo que puede ser vulnerable para la salud de la mujer, pero a nivel cerebral, que está menos estudiado”, explica Virginia Mela Rivas, neurobióloga, profesora de la Universidad de Málaga (UMA), investigadora del grupo A-02 ‘Obesidad, Diabetes y sus Comorbilidades’ y responsable principal del estudio, que lleva a cabo junto con la endocrina Cristina Díaz Perdigones.

Qué es la ‘niebla mental’ y por qué afecta a muchas mujeres

La ‘niebla mental’, aclara Mela, no es olvidar lo que se comió el día anterior ni perder recuerdos lejanos. Es algo más cotidiano que se puede definir como ese “estado de confusión” y “olvidadizo” que sufren algunas mujeres durante esta etapa. “Un fallo de memoria muy a corto plazo”, resume. “Vas a un sitio y no sabes a qué ibas”, pone de ejemplo.

La ayuda de los ginecologos es esencial para afrontar la menopausia. / L.O.

“El objetivo es entender esta ‘neblina mental’, por qué surge y si se debe a esta bajada de estrógenos —la hormona sexual femenina— que empieza a sufrir la mujer conforme se va acercando a la fase de perimenopausia y menopausia”, subraya. Los estrógenos, recuerda la investigadora, tienen un papel neuroprotector, pero todavía queda mucho por conocer sobre qué sucede cuando sus niveles empiezan a disminuir a nivel cerebral.

Prevenir enfermedades en el futuro

El estudio, además, va un paso más allá y busca comprender si existe alguna variable relacionada con una mayor probabilidad de padecer en un futuro enfermedades asociadas al deterioro cognitivo, como la demencia, para intentar prevenirlas.

“Si no entiendes muy bien cómo funciona el cerebro de una mujer en una etapa tan vulnerable como esta, es muy difícil que, cuando a largo plazo se desarrolla una enfermedad que pudiese estar asociada con esta sintomatología, tú puedas prevenirla”, destaca. La investigadora lo compara con el funcionamiento de una maquinaria: “Si tú no entiendes muy bien cómo funciona una máquina, es muy difícil que la arregles o que prevengas un posible fallo futuro”.

‘Estamos infraestudiadas en la ciencia’

La idea del proyecto nace de su experiencia personal. “Soy mujer, soy científica y hace dos años que sufro de perimenopausia”, resalta Mela. Como científica empezó a buscar estudios que explicaran lo que le estaba ocurriendo. Y su sorpresa fue encontrar muy pocos trabajos específicos sobre el tema.

“Estamos infraestudiadas en la ciencia”, señala. Aunque cada vez hay más investigaciones que incluyen a hombres y mujeres, la investigadora insiste en que la fisiología femenina es diferente, especialmente por los ciclos menstruales que acompañan a gran parte de la vida.

“Te pasas la mitad de tu vida influenciada por ciclos regulares de hormonas que suben y bajan cada 28 días, que se va repitiendo y que, de repente, de golpe esto desaparece. Entonces, esto tiene que afectar de algún modo tanto a tu cuerpo como a tu cerebro”, reflexiona Mela. De ahí surgió la necesidad de impulsar una investigación que ayude a comprender mejor una etapa que todavía se vive en demasiadas ocasiones en silencio.

Quién puede participar en el estudio de IBIMA

El estudio busca mujeres de entre 25 y 55 años, que posteriormente serán clasificadas por el equipo investigador según su nivel hormonal. La intención inicial es contar con al menos 20 mujeres en cada uno de los tres grupos, aunque cuantas más voluntarias participen, más completos serán los resultados.

No podrán formar parte del estudio aquellas mujeres que estén recibiendo tratamiento hormonal para la menopausia, tomen anticonceptivos hormonales o presenten anemia, obesidad y síndrome metabólico, enfermedades inflamatorias o comunes crónicas y enfermedades neurológicas o psiquiátricas, como demencia, depresión grave, epilepsia o esclerosis múltiple.

Un estudio hecho por mujeres para mujeres

Participar, recalca Mela, es sencillo y el proceso es completamente anónimo y confidencial. Las voluntarias acudirán a una única consulta médica, en la que se les realizará una valoración por parte del equipo de Endocrinología, se le tomará una muestra de sangre para analizar niveles hormonales y otros tipos de moléculas, y deberán realizar una serie de test cognitivos. “Todo en la misma consulta para intentar que sea lo más compatible con su día a día, no queremos estorbar”, subraya Mela.

Además, las participantes recibirán posteriormente información sobre sus resultados clínicos, lo que también les permitirá conocer mejor su propia fisiología. Las mujeres interesadas en participar pueden solicitar más información en el correo nadia.suyin@ibima.eu o en el teléfono 676 28 47 10.

La duración del estudio dependerá del ritmo de reclutamiento. Si la respuesta es alta, precisa, podría completarse entre seis meses y un año. Por ello, anima a las malagueñas a participar. “Es un estudio hecho por mujeres para mujeres”, recalca la investigadora, que defiende la importancia de apostar por la ciencia y el estudio de la mujer.