Tiempo en Málaga
Málaga seguirá en aviso amarillo por calor y terral: cuándo bajarán las temperaturas
La Aemet recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y extremar la precaución en actividades al aire libre
El calor y el terral seguirá siendo protagonistas en Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa un nuevo aviso amarillo por altas temperaturas en la Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía para este viernes.
El aviso estará activo en las horas centrales del día: de 13:00 a 20:00 horas, alertas que se suman a las ya activadas el miércoles y jueves. Los termómetros podrán alcanzar de forma local los 37 grados en la Costa del Sol y municipios del interior como Coín. En Veléz Málaga se espera rondar los 36ºC.
Calor que irá acompañado de terral: "Esto se debe a la llegada de un viento de poniente que irá desplazandose a final de semana", afirma Jesus Riesco, director del Centro de la Aemet en Málaga.
Cuándo acabará la ola de calor en Málaga
Será a partir del sábado cuando "bajarán las temperaturas", según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga.
Estos serán los últimos coletazos de la segunda ola de calor del verano en España, que ha dejado avisos rojos, naranjas y amarillos por altas temperaturas en una quincena de comunidades autónomas.
La situación de calor extremo podría empezar a remitir a partir del sábado: "El sábado vuelve a entrar otra vez levante y ya bajaríamos a 32 grados de máxima, y se mantendría más o menos así el domingo", apunta Riesco sobre la evolución prevista para el fin de semana.
No obstante, esto no significa que las temperaturas vayan a dejar de ser altas en buena parte del país.
Recomendaciones ante el calor en Málaga
Ante este episodio de altas temperaturas en Málaga, la Aemet recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en espacios frescos siempre que sea posible y extremar la precaución en actividades al aire libre.
La atención debe ser mayor en el caso de personas vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o trabajadores expuestos al sol. También se aconseja hidratarse con frecuencia y evitar esfuerzos físicos en las franjas de mayor calor.
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