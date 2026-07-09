Málaga celebra este sábado el primer concierto para perros en Andalucía: música suave de piano en Dog City

Dog City, el primer hotel para perros de Málaga, celebra este próximo sábado 11 de julio a partir de las 10.30 horas el primer concierto diseñado específicamente para perros que se celebra en Andalucía. La iniciativa, denominada 'Paws&Music' tendrá lugar en las instalaciones de esta compañía malagueña especializada en el cuidado integral de canes, que están situadas en la avenida Pintor Sorolla, número 51 de la capital malagueña.

Los promotores de este concierto han preparado un espectáculo en vivo de música a piano a un volumen suave, de 60 decibelios, "especialmente pensado para generar el ambiente tranquilo que favorece la reducción del estrés y mejora de la relajación de estos animales", según han explicado este jueves los organizadores.

"Con plazas limitadas y apenas dos acompañantes por cánidos, esta iniciativa se cuela en el variado catálogo de ofertas de ocio de nuestra provincia, como pionera en la región en el respeto a los animales y la combinación de sostenibilidad y cultura", señalan.

Dog City, una opción de alojamiento para estas mascotas

Dog City abrió sus puertas en diciembre de 2025, pensaro paa dar opciones de alojamiento a los dueños de mascotas que necesiten de este servicio para sus animales de compañía. Este innovador espacio, diseñado para satisfacer todas las necesidades de los perros, ofrece un entorno que combina el descanso, la diversión y el cuidado especializado.

Dog City, el primer hotel para perros de Málaga. / Álex Zea

Creado por Ana Albaladejo, junto a sus socios Soho Boutique y el actor malagueño Salva Reina, Dog City nace de la pasión por los animales y la necesidad de ofrecerles un lugar donde no solo puedan ser cuidados, sino también disfrutar de una experiencia única.

"Mi pareja y yo, cuando vivíamos en Madrid, siempre buscábamos un lugar especial para nuestros perros, donde pudieran sentirse como en casa. Ahora, en Málaga, hemos decidido crear ese espacio, un sitio donde los perros sean tratados como reyes", comentaba hace unos meses Ana Albaladejo, directora y creadora del proyecto.

Servicios diferentes

Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, Dog City ofrece diversos servicios adaptados a las necesidades de cada perro, desde la guardería diurna hasta un hotel canino de 24 horas.

Los perros se alojan en zonas separadas por tamaños para garantizar su bienestar y seguridad. Además, el centro está equipado con tecnología avanzada como luces ultravioleta y sistemas de calefacción y aire acondicionado, creando un ambiente ideal durante todo el año.

Lo que diferencia a Dog City de otras instalaciones para mascotas es su enfoque integral. Además de la guardería y el hotel, el centro cuenta con una peluquería especializada que ofrece cuidados estéticos y de bienestar para perros, y una boutique que vende moda, accesorios y alimentación saludable.

Un lugar también para humanos

Dog City no solo es un espacio para perros, sino también para sus dueños. El centro incluye una cafetería "human friendly", donde los dueños pueden disfrutar de un café o bebida mientras sus mascotas descansan o socializan.

Dog City, el primer hotel para perros en Málaga. / Álex Zea

También ofrece un programa de eventos y actividades, que incluyen charlas sobre adiestramiento, talleres sobre la alimentación de los perros y encuentros para celebrar cumpleaños de mascotas.

Requisitos

Entre los requisitos, Dog City pide que los perros estén vacunados para garantizar la seguridad de todos los animales en el centro. Además, los nuevos huéspedes deben pasar una prueba de adaptación de una o dos horas antes de ser aceptados, asegurándose de que se sientan cómodos en el espacio.