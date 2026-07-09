Parcemasa impulsa el I+D para las cremaciones en Málaga: desarrollará hornos con energía eléctrica o hidrógeno verde

El Ayuntamiento de Málaga quiere avanzar hacia un modelo funerario con menor impacto ambiental. La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) pondrá en marcha un proyecto de innovación para diseñar hornos de cremación sostenibles y descarbonizados, basados en el uso de energía eléctrica o hidrógeno verde, con el objetivo de reducir la dependencia del gas fósil y mejorar la eficiencia energética del servicio.

La iniciativa, financiada en gran parte con fondos europeos, no se limitará al diseño de nuevos hornos. También contempla el desarrollo de un sistema para recuperar el calor residual generado durante los procesos de cremación y aprovecharlo para cubrir demandas térmicas dentro de las instalaciones, dentro de un modelo orientado a la autosuficiencia energética.

Parcemasa recibe 3,7 millones de fondos Feder para el proyecto

Parcemasa ha obtenido 3,7 millones de euros procedentes de fondos Feder, que financiarán el 85% del proyecto. El presupuesto total asciende a casi 4,4 millones de euros, de los que el 15% restante, 659.651,43 euros, será aportado por la empresa municipal.

El periodo de ejecución previsto se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029. Durante ese plazo se trabajará en las condiciones técnicas, energéticas y operativas necesarias para una posible implantación a escala real de este tipo de sistema en el servicio público de cremación.

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, el objetivo es eliminar la dependencia del gas fósil, reducir las emisiones de CO2, maximizar la eficiencia energética y disminuir los costes operativos asociados a este tipo de instalaciones.

Hornos eléctricos, de hidrógeno verde y modelos híbridos

El proyecto estudiará distintas soluciones tecnológicas. Entre ellas figuran hornos eléctricos, hornos alimentados con hidrógeno verde y modelos híbridos que combinen ambas fuentes de energía.

La propuesta también incorpora sistemas de recuperación energética, digitalización avanzada e infraestructuras renovables. Todo ello se integrará en un ecosistema diseñado para avanzar hacia la autosuficiencia energética y cumplir estándares ambientales más exigentes dentro del sector funerario.

El carácter innovador de la actuación está precisamente en combinar estas tecnologías en un servicio público que tradicionalmente ha dependido de combustibles fósiles para su funcionamiento.

Ampliación del parque fotovoltaico del cementerio de San Gabriel

Para desarrollar las pruebas de concepto y validar los prototipos, Parcemasa también estudiará la ampliación del parque fotovoltaico del cementerio de San Gabriel, destinado al autoconsumo y en servicio desde septiembre de 2023.

La instalación actual cuenta con 1.052 paneles solares colocados en la cubierta de 38 de los 212 bloques de nichos que forman parte de la necrópolis. Esta infraestructura será clave para analizar el papel de la energía renovable en el funcionamiento futuro de los hornos sostenibles.

Un prototipo a escala real antes de validar su implantación

Una vez monitorizados los parámetros técnicos y evaluados los resultados, se seleccionará la tecnología que ofrezca un mejor rendimiento. El proyecto culminará con la fabricación de un prototipo a escala real, que será probado en condiciones funcionales representativas.

Esta fase permitirá comprobar su viabilidad técnica, los requisitos de infraestructura necesarios y las condiciones de seguridad antes de alcanzar un diseño optimizado y homologable. La intención final es que Málaga pueda sentar un precedente en materia de sostenibilidad ambiental dentro del sector funerario.