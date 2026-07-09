Málaga es la provincia española con más proyectos de hoteles de cinco estrellas

Andalucía refuerza su posición como uno de los principales mercados hoteleros de Europa y gran motor del crecimiento del segmento de lujo en España, con la provincia de Málaga como plaza más pujante. Según el estudio The Hotel Property Telescope 2026 de EY-Parthenon, la comunidad concentra 39 de los 99 proyectos hoteleros de cinco estrellas previstos en el país (prácticamente cuatro de cada diez desarrollos de esta categoría a nivel nacional). Málaga lidera la cifra de proyectos con 13, por delante de Cádiz y Sevilla (ocho cada una), Granada (cuatro) y Almería y Córdoba (tres en cada caso), según los datos de EY-Parthenon consultados por este periódico.

Málaga sería además, según estas cifras, la provincia española donde se proyectan más cinco estrellas, por delante de Baleares (la segunda del ranking con diez).

Además, Andalucía reúne 4.107 de las 9.775 habitaciones de cinco estrellas actualmente en desarrollo en España, concentrando más del 40% de toda la futura oferta hotelera de lujo del país. Málaga vuelve a encabezar el listado andaluz con 1.482, ligeramente por delante de Cádiz (1.462).

Según la consultora EY, estos datos ponen de manifiesto el «creciente atractivo de la región para inversores, operadores y cadenas hoteleras», en un contexto en el que"la demanda internacional, la búsqueda de experiencias diferenciales y la apuesta por productos de mayor valor añadido están redefiniendo" el mercado hotelero.

"La hotelería andaluza se está posicionando claramente en los segmentos de mayor calidad y rentabilidad. El crecimiento previsto no responde únicamente a una ampliación de la oferta, sino a una transformación del producto hacia categorías superiores y propuestas cada vez más diferenciales", señala el director de Estrategia y Transacciones de Real Estate en EY Parthenon, Álvaro Monreal.

Andalucía lidera la futura oferta hotelera en España

Más allá del segmento de lujo, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor volumen de desarrollo hotelero global en España. El informe identifica 147 proyectos hoteleros en pipeline en Andalucía (40 en Málaga), lo que representa el 32% de los 457 previstos en el conjunto del país. En términos de capacidad, la región concentra 13.640 habitaciones en desarrollo, equivalentes al 34% de las 40.041 proyectadas a nivel nacional.

"Esta posición de liderazgo refleja la fortaleza estructural del mercado turístico andaluz, apoyado en la diversidad de destinos, la capacidad de atracción internacional y la consolidación de segmentos como el vacacional premium, los resorts de alta gama, el turismo experiencial y las propuestas vinculadas al bienestar", sostiene EY.

La fachada del hotel Áurea Palacio de la Tinta 5*, abierto este pasado mes de mayo en Málaga por la cadena hotelera de Grupo Hotusa. / L. O.

Destaca la apuesta por las categorías superiores. De los 147 proyectos previstos en Andalucía, 97 corresponden a hoteles de 4 y 5 estrellas (26 en el caso de Málaga), lo que supone dos de cada tres desarrollos actualmente en marcha. En número de habitaciones, la concentración es aún mayor: los 4 y 5 estrellas suman 10.005 habitaciones previstas (2.535 en Málaga), el 73% de toda la nueva oferta hotelera identificada en Andalucía.

"El peso que está adquiriendo Andalucía dentro del desarrollo hotelero nacional demuestra la capacidad de la comunidad para absorber nuevas inversiones en mercados y destinos muy diversos. No se trata únicamente de un fenómeno vinculado a los grandes polos turísticos tradicionales, sino de una evolución que refleja la madurez alcanzada por el sector y la confianza de los inversores en el recorrido futuro de la región", comentan el socio director de EY Andalucía, Alberto García, y el de la oficina de Málaga, Rafael Medina.

Miles de habitaciones hoteleras en transformación

La comunidad también destaca por el volumen de proyectos para mejorar y reposicionar la oferta existente, con 48 reformas que afectan a 7.441 habitaciones, cerca del 23% de los 212 proyectos identificados en España. Las cifras andaluzas vuelven a estar encabezadas por Málaga con 27 proyectos que engloban 4.110 habitaciones.

La transformación se concentra especialmente en los segmentos de mayor valor añadido. Los hoteles de 4 y 5 estrellas suman 35 de los 48 proyectos identificados y reúnen 6.604 habitaciones en proceso de modernización (con 19 proyectos en Málaga y 3.643 habitaciones), lo que representa cerca del 89% del total regional.

"Esta tendencia refleja una apuesta creciente por la mejora de la calidad de la oferta, la modernización de activos y la adaptación de los establecimientos a un viajero cada vez más orientado a la experiencia, el bienestar y los servicios de alto valor añadido. Más que una simple actualización del producto, estas actuaciones evidencian una estrategia de creación de valor basada en la diferenciación, la mejora de la rentabilidad y el fortalecimiento del posicionamiento competitivo de los destinos andaluces", apunta EY.

Andalucía, protagonista del próximo ciclo hotelero

La combinación de nuevos desarrollos y proyectos de reposicionamiento sitúa a Andalucía entre los mercados hoteleros más dinámicos. En conjunto, la comunidad suma 195 proyectos entre nuevas aperturas y reformas, con más de 21.000 habitaciones afectadas por procesos de creación o transformación de oferta. De ellos, 67 están en Málaga con 8.376 habitaciones, lo que supone un tercio de los proyectos andaluces y el 40% de las habitaciones globales.

No obstante, EY-Parthenon señala que el próximo ciclo estará marcado por "una mayor exigencia operativa" La presión sobre los costes, las necesidades de inversión y la creciente sofisticación de la demanda obligarán a los operadores a centrarse cada vez más en la rentabilidad y la eficiencia.

"El reto para el sector hotelero andaluz no será únicamente seguir creciendo, sino convertir ese crecimiento en valor sostenible. Los activos capaces de combinar ubicación, calidad del producto, experiencia diferencial y disciplina operativa serán los que mejor capitalicen las oportunidades del próximo ciclo", concluye Álvaro Monreal, director de Strategy and Transactions de Real Estate en EY Parthenon.