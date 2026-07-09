La Media Distancia Málaga-Sevilla queda interrumpida y obliga a trasladar viajeros en autobús: "La vía está rota"

El tramo ferroviario entre Málaga y Antequera vuelve a dar problemas. En esta ocasión, la incidencia afecta a la Media Distancia que une Málaga con Sevilla, por lo que los usuarios que este jueves han decidido viajar entre ambas ciudades se han encontrado con cambios en el recorrido previsto y tienen que realizar parte del trayecto en autobús.

La situación ha generado malestar entre algunos viajeros, que se han visto obligados a modificar sus planes de desplazamiento: "Nos han dicho que tenemos que ir en autobús ese trayecto porque la vía está rota", afirma una afectada por esta incidencia en la conexión ferroviaria.

Nueva incidencia en el tramo entre Málaga y Antequera

Esta nueva alteración vuelve a poner el foco en el tramo entre Málaga y Antequera, un punto que ya ha provocado complicaciones en la movilidad ferroviaria de los malagueños en los últimos meses. La situación recuerda a la vivida hace unos meses, cuando los viajeros tenían que hacer escala en Antequera para continuar su trayecto en AVE, al no existir conexión directa tras el accidente de Adamuz.

Por el momento, se desconocen las causas concretas de esta nueva incidencia. Desde Renfe se limitan a informar de que, "debido a las Limitaciones Temporales de Velocidad aplicadas por el gestor de infraestructuras, Adif, pueden producirse retrasos ajenos a Renfe".

Retrasos e incidencias en los trenes

Las incidencias ferroviarias se han convertido en un problema habitual para los usuarios que utilizan las conexiones ferroviarias desde Málaga. Esta misma semana se han producido ya varios robos de cable entre Málaga y Madrid, que han provocado paradas y retrasos en la circulación.

Estos problemas han terminado alargando la duración del viaje en tren hasta las cuatro horas en algunos trayectos, una situación que vuelve a generar incertidumbre entre los pasajeros que dependen del ferrocarril para desplazarse entre Málaga y otros puntos de Andalucía y del resto del país.