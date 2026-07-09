Continúan los trabajos para resolver la avería que dejó sin Internet a los vecinos de Eugenio Gross tras la rotura de un cable por las obras del metro

La Junta de Andalucía espera tener completamente resuelta este jueves la incidencia que afecta desde la tarde del pasado martes a la cobertura de Internet y a la línea telefónica en la zona de la calle Eugenio Gross en Málaga, tras la rotura accidental de un prisma (caja de cableado) de la compañía Telefónica por parte de una pantalladora de las obras del metro de Málaga. Los trabajos para reponer el cableado dañado se prologan desde entonces, y aunque la previsión inicial era que el servicio se restableciera por completo a lo largo de ayer miércoles, y aunque la afección se ha solucionado ya en un 80%, finalmente los trabajos para lograr reponer todo el servicio se han extendido a la jornada de este jueves.

Las previsiones ahora mismo son, según han comentado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz, que todo esté solucionado alrededor de mitad del día.

La avería se produjo durante la ejecución de pantalla en lado izquierdo de la calle Eugenio Gross, junto a un edificio de Telefónica, cuando la máquina pantalladora "se ha topado con un prisma de Telefónica que no estaba identificado en la relación de servicios afectados", según explicó la Junta.

Telefónica, a la espera de que el servicio se normalice

Por su parte, Telefónica mantiene contacto permanente con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía (las obras del metro están a su cargo) para conocer cuándo se producirá exactamente la total normalización del servicio.

La calle Eugenio Gross está actualmente cortada por las obras del metro de Málaga. / Manuel Díaz

Las fuentes de Telefónica consultadas por este periódico han comentado que la rotura de este prisma provocó inicialmente la interrupción del servicio en este área de Málaga, aunque no han ofrecido una cifra estimada de hogares afectados.

Según señalaron, la cobertura pudo ser restablecida en parte durante las horas siguientes derivando las conexiones por otros cableados, ya a que la red "funciona como una malla". No obstante, reconocen que puede haber clientes que sigan teniendo problemas de Internet y telefonía en casa.