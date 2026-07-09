El pádel encontró en Málaga una cita para volver cada verano

Cuando Premier Padel llegó por primera vez a Málaga, el objetivo era simple: convertir el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en una de las grandes sedes del circuito internacional. Tres ediciones después, aquella apuesta ya es una realidad. El torneo que empezó de la nada es hoy una de las semanas más esperadas del verano en la Costa del Sol.

Un torneo plenamente integrado en la ciudad

Del 11 al 19 de julio, el Andalucía Málaga Premier Padel P1 vuelve a reunir a las mejores parejas del planeta. Más de 470.000 euros en premios. 48 parejas masculinas, 28 femeninas.

Los días 11 y 12 arrancan las previas, donde varias parejas se juegan un billete al cuadro final. Desde el 13, entran en pista los favoritos. Y el domingo 19, cuando se apaguen las luces, quedarán dos campeones.

Pero lo que ha convertido a este torneo en una cita imprescindible no ocurre solo dentro de la pista.

En apenas tres ediciones, Málaga ha dejado de ser una sede más para convertirse en una de esas semanas que se esperan con ilusión. Lo cuentan los que vuelven cada verano al Martín Carpena. Lo notan los que pisan el pabellón por primera vez. Hay un ambiente que ninguna clasificación puede medir.

Participarán en el torneo un total de 48 parejas masculinas, 28 femeninas. / La Opinión

Siguiente parada en el camino de los mejores: Martín Carpena

La edición de 2026 llega en el mejor momento posible: en pleno ecuador de una temporada donde todo está por decidir. Arturo Coello y Agustín Tapia defienden corona. Alejandro Galán y Federico Chingotto no dejan de perseguirla. Y la pelea por lo más alto del ranking FIP femenino tiene nombres propios: Gemma Triay-Delfina Brea, Paula Josemaría-Bea González y Ari Sánchez-Andrea Ustero.

Precisamente Bea González vuelve a ser una de las grandes protagonistas. La malagueña regresa al Martín Carpena como campeona vigente, con el aliciente extra de jugar en casa una temporada más. La acompañan otros nombres de la provincia: Fran Guerrero, Momo González, Jairo Bautista. No es casualidad: 14 jugadores malagueños figuran ya entre los 150 mejores del ranking FIP. El pádel de la provincia vive un momento dulce.

Cantera andaluza en Málaga

Hablar del Andalucía Málaga Premier Padel P1 es hablar, también, del peso de Andalucía en el pádel mundial. Pocas sedes pueden presumir de reunir tanto talento local. Entre fases previas y cuadro final, 37 jugadores andaluces competirán esta semana en el Martín Carpena.

Málaga es una potencia del pádel español / La Opinión

A las figuras ya consolidadas se suman los nombres del futuro. Es el caso del malagueño Curro Cabeza, que llega tras conquistar el Gijón Premier Padel P2 y confirmarse como una de las promesas con más proyección del circuito.

Cantera y presente al mismo tiempo. Esa es la fórmula. Málaga se ha convertido en uno de los grandes referentes del pádel, pero el talento se reparte por toda la comunidad. Y con una representación local de estas dimensiones, el torneo ya tiene un primer ganador antes incluso de la final: el pádel andaluz.

Porque más allá de quién levante el trofeo el domingo, Málaga vuelve a demostrarlo. Aquí el pádel no solo se juega. Se vive.

Y esa vida se nota también fuera de la pista. Durante nueve días, hoteles, restaurantes, comercios y calles notan el pulso del torneo. Actividad económica, ciudad volcada, e imagen de Málaga viajando a millones de aficionados a través de las retransmisiones internacionales.

El Martin Carpena vuelve a ser sede del mejor pádel / La Opinión

En Málaga las gradas también ganan partidos

Un torneo así no se entiende sin público. Y buena parte de lo que hace especial al Andalucía Málaga Premier Padel P1 sucede, precisamente, fuera de la pista.

La afición vuelve a ser protagonista: ya se han vendido más de 25.000 entradas. Además, la entrada

las Pistas 2 y 3 tendrán acceso libre de lunes a jueves hasta completar aforo, la oportunidad perfecta para descubrir talento local, nacional e internacional sin coste.

El recinto abre sus puertas media hora antes del primer partido los primeros días, y una hora antes desde cuartos de final.

El verdadero éxito empieza cuando termina el torneo

Salir del pabellón con ganas de volver el año que viene. Ese es el verdadero éxito del Málaga P1. Buen pádel más una ciudad completamente volcada: esa combinación explica por qué este torneo se ha ganado un hueco fijo en el calendario.

Málaga ha recorrido mucho camino. Pero todavía tiene margen para seguir creciendo. Del 11 al 19 de julio, el Martín Carpena será el escenario del mejor pádel del mundo. Y, durante una semana, todos los caminos volverán a pasar por Málaga.