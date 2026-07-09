Parcemasa desarrollará hornos crematorios con energía eléctrica o hidrógeno verde

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), tiene previsto poner en marcha un proyecto de innovación para el diseño de hornos de cremación sostenibles y descarbonizados basados en el empleo de energía eléctrica o hidrógeno verde.

El proyecto no solo prevé el diseño y construcción de los hornos, sino también el desarrollo de un sistema de recuperación del calor residual generado en los procesos de cremación para satisfacer las demandas térmicas y promover un modelo de autosuficiencia energética, ha informado este jueves el Consistorio.

Cuentan con los fondos Feder

La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) ha obtenido 3,7 millones de euros de fondos europeos Feder para financiar en un 85 % este proyecto, orientado a eliminar la dependencia del gas fósil, reducir las emisiones de CO2, maximizar la eficiencia energética y disminuir los costes operativos.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de casi 4,4 millones de euros, de los que el 15 % (659.651,43 euros) serán aportados por Parcemasa y su periodo de ejecución abarca hasta el 31 de diciembre de 2029.

Esta actuación tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas, energéticas y operativas que permitan una futura implantación a escala real del sistema, "contribuyendo así a la transición energética y ecológica del servicio público de cremación y sentando un precedente en materia de sostenibilidad ambiental dentro del sector funerario", ha señalado.

Su carácter innovador radica en la capacidad de integrar diferentes tipologías de hornos (eléctricos, de hidrógeno verde y modelos híbridos que combinen electricidad e hidrógeno), soluciones de recuperación energética, digitalización avanzada e infraestructuras renovables en un ecosistema orientado a la autosuficiencia energética y al cumplimiento de altos estándares medioambientales.

Ampliación del parque fotovoltaico

Para poder desarrollar toda las pruebas de concepto y la validación de los prototipos, en el marco de esta iniciativa también se estudiará la ampliación del parque fotovoltaico en el cementerio de San Gabriel (Parcemasa) destinado al autoconsumo y en servicio desde septiembre de 2023.

Este parque fotovoltaico está integrado por 1.052 paneles instalados en la cubierta de 38 de los 212 bloques de nichos que componen la necrópolis.

Tras monitorizar todos los parámetros y evaluar los resultados del proyecto, se seleccionará la tecnología que haya demostrado un mejor rendimiento y el trabajo culminará en la fabricación de un prototipo a escala real.

Este modelo se probará en condiciones funcionales representativas para validar experimentalmente su viabilidad técnica, los requisitos de infraestructura y las condiciones de seguridad hasta alcanzar un diseño optimizado y homologable.