ECONOMÍA
El patrimonio del malagueño Isco Alarcón: unos 72 millones de euros entre contratos futbolísticos e inmuebles
El futbolista ha diversificado sus ingresos con una empresa conjunta junto a su pareja, Sara Sálamo
Isco Alarcón es uno de los malagueños más reconocidos en el panorama nacional gracias a su larga y exitosa trayectoria futbolística, que le ha llevado a jugar en la actualidad en el Betis tras haber pasado por las filas del Real Madrid y del Málaga. Un cambio que le hizo pasar de ganar más de 10 millones de euros al año a un millón más variables.
Pero, a pesar de esta bajada económica, Isco Alarcón ha conseguido acumular un patrimonio de en torno a 72 millones de euros gracias a su historia profesional y su buen ojo para los negocios, sobre todo inmobiliarios.
Durante su larga trayectoria en distintos equipos de primer nivel, el malagueño ha conseguido acumular un importante patrimonio a base de contratos futbolísticos, representación y publicidad.
Sara Sálamo y la apuesta por el negocio inmobiliario
Pero Alarcón no se ha quedado ahí, sino que, junto a su pareja, la actriz y directora Sara Sálamo, ha sabido diversificar su negocio y construir un rico patrimonio a base de la adquisición de inmuebles, principalmente en la capital del país, Madrid.
Fue en 2020 cuando Alarcón y Sálamo crearon su empresa conjunta, conocida como sociedad Isla Noviembre SL, propiedad al 50% de ambos y creada con un capital inicial de 400.000 euros, según publicó el portal Vanitatis.
Isla Noviembre SL y sus inmuebles en Madrid
Una sociedad que está dedicada a la gestión de activos inmobiliarios y con la que han adquirido hasta cinco inmuebles en zonas destacadas de Madrid.
Así, la primera adquisición fue la de una vivienda de 92 metros cuadrados en Madrid, a la que siguió, días después, una segunda vivienda de dos habitaciones y 77 metros cuadrados, situadas ambas en un mismo edificio de una céntrica calle de la capital.
Áticos, pisos y propiedades cerca del Retiro
Además, mediante esta sociedad, el futbolista y la artista compraron un ático de 120 metros cuadrados en el centro de la capital, además de un piso de 75 metros cuadrados.
A estas se suma otra propiedad de 153 metros cuadrados con cuatro dormitorios, salón, comedor, cocina y dos baños situada próxima al parque del Retiro que, según los datos de Idealista, está valorada para el alquiler entre 2.000 y 2.500 euros mensuales.
Una vivienda de lujo en las Picasso Towers de Málaga
De igual modo, en 2019 el futbolista adquirió una de las viviendas de las Picasso Towers, un conjunto residencial de lujo de Málaga situado en una de las plantas más altas, con 287 metros cuadrados, cuatro dormitorios, cuatro baños y una terraza de 84 metros con las mejores vistas de la costa.
Todo ello ha hecho que la pareja haya acumulado a través de su sociedad un patrimonio que ronda los 72 millones de euros.
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